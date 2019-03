Tita Cervera, a Évole: "Las mujeres somos las mamás de los hombres"

Tita Cervera concedió el domingo una entrevista para Jordi Évole para el programa Salvados. Abrió las puertas de su museo Thyssen de Madrid y habló de diversos ámbitos como hacía tiempo que no hablaba. No dudó en mojarse con temas de la monarquía española, sobre el descrédito que esta ha sufrido en los últimos años, así como las polémicas que se han producido en Hollywood tras denunciar algunas actrices casos de abusos sexuales. Y esto no es todo, porque también ha hablado sobre sus problemas con Hacienda y de cómo es su vida al ser una de las personas más ricas de España.

En cuanto a la monarquía, la baronesa Thyssen afirma que: "El Rey Felipe es maravilloso, su trabajo es horrible ya que trabaja todos los días". Una vez más, ha halagado el trabajo de nuestros Reyes y afirma que las noticias que han ensuciado la imagen de la Casa Real tendrían que caer en el olvido, como por ejemplo el escándalo que se vivió en España con la caza de los elefantes del Rey Don Juan Carlos.

La baronesa que ha vivido en Hollywood durante mucho tiempo ha querido hablar sobre los casos de denuncia que ha habido por parte de algunas actrices: "Lo que encuentro mal es los que matan a una mujer, a esos los ahorcaría". Sin embargo, ha querido quitar importancia a este tipo de denuncias para dar más relevancia a los casos que hay de muertes machistas.

Tita Cervera también ha querido regalar unas palabras sobre el movimiento feminista que está recorriendo el mundo y a la pregunta del presentador sobre si es o no feminista, ella responde: "Soy femenina, las mujeres somos muy bonitas y muy guapas, especiales y somos las mamás de los hombres. Es tan importante la mujer como el hombre". Parece que la baronesa tiene una opinión muy parecida -y bastante original- a la que defienden las masas feministas: "¡Cómo vamos a ser más o menos que vosotros, hay que igualar, los sueldos deben de estar equiparados, pero de tú a tú, el hombre es una bestia bella y la mujer igual".

A pesar de hacer estas declaraciones, Tita Cervera avisó a Jordi Évole que no quería tratar temas de política, monarquía ni de religión. De lo que sí que ha querido hablar ha sido de los problemas que tiene con Hacienda y ha contado cómo fue el momento en el que le notificaron una de estas deudas: "La Guardia Civil se subió al yate, les ofrecí un café y me dijeron que traían un papel, yo les dije: 'mandárselo a mi abogado'". El presentador también le preguntó por los problemas que había tenido su hijo pero la baronesa contestó: "Lo que haya tenido mi hijo se lo preguntas a él, yo todo lo que he hecho con Hacienda lo he hecho bien y mi hijo también".

Con los años, Tita Cervera ha aparecido en muchas ocasiones en las portadas de las revistas, pero asegura que no cobra por las exclusivas: "Nunca me he dado cuenta de que soy famosa, nunca he cobrado por una exclusiva, no he cobrado por nada, por norma no lo hago". Además, se considera una persona bastante creyente: "Rezo todos los días, pido salud para todos y paz", confiesa la baronesa Thyssen y no duda en bromear con el presentador y afirma que cuando ha tenido una subasta también le pide a Dios que le ayude.

Tita Cervera no tiene miedo del futuro y tampoco de lo que pasará con el museo cuando ella ya no esté, lo único que pide es que: "Yo quiero que esté cuidado, como está ahora". Además ha confesado que está luchando para que no haya malos rollos, por eso deja todo en manos de sus abogados: "Estoy luchando para que no haya mal rollo, todos mis hijos son herederos". Y es que el presentador que no se rinde ante las escasas respuestas de su entrevista, le plantea la hipótesis de que sus hijos el día de mañana se lleven mal, a lo que ella solamente quiso responder: "No tienen más remedio que llevarse bien".

Tras unas declaraciones muy polémicas que hizo la baronesa hace tiempo, confesando que ser rico era difícil, ha optado por rectificar y explicar qué es lo que quería decir exactamente con sus palabras: "Ser rico no es difícil, hay que asumir las responsabilidades, es una maravilla '¿quién dice que no?'". Tita Cervera asegura que hay que asumir los riesgos de todo lo que conlleva ser rico: "A mí nunca se me han caído los anillos ni se me caerán jamás, de aquello que no podría prescindir es de un perrito, un jardín para plantar una flor todas las mañanas, leer y poder pintar".

Una vez más las declaraciones de Tita Cervera han supuesto un antes y un después en su imagen y no pasarán al olvido. Muy cercana, bastante natural y con mucho humor, ha recibido al presentador de Salvados que, a pesar de querer tratar ciertos temas polémicos, la baronesa ha sabido muy bien como reconducirle la entrevista para no tocar aspectos en los que no se quiere mojar.