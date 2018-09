'The Marvelous Mrs. Maisel' arrasa en la primera parte de los Emmy

La comedia de Amazon 'The Marvelous Mrs. Maisel' ha arrasado en la primera mitad de la 70 edición de los premios Emmy, un segmento de la ceremonia que ha visto cómo los españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas se han quedado sin los trofeos a los que aspiraban.

'The Marvelous Mrs. Maisel' ha cosechado los galardones a la mejor actriz de comedia (Rachel Brosnahan), mejor actriz de reparto (Alex Borstein), mejor dirección y mejor guion, ambos para Amy Sherman-Palladino.

Además, la comedia de HBO 'Barry' se ha llevado las estatuillas al mejor actor (Bill Hader) y mejor actor de reparto (Henry Winkler), en tanto que Jeff Daniels y Merritt Weaver, ambos por 'Godless', han conseguido los premios al mejor actor y mejor actriz de reparto, respectivamente, en una serie limitada o película para televisión.

La estatuilla de Weaver es a la que aspiraba Cruz junto a otras contendientes como Sara Bareilles ('Jesus Christ Superstar Live in Concert'), Judith Light ('American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace'), Adina Porter ('American Horror Story: Cult') y Letitia Wright ('Black Mirror - Black Museum').

'American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace' ha dejado su sello con el premio a la mejor dirección (Ryan Murphy) y al mejor actor de una miniserie, que fue a parar a Darren Criss. Esa es la categoría donde ha competido Banderas, además de artistas como Benedict Cumberbatch ('Patrick Melrose'), Jeff Daniels ('The Looming Tower'), John Legend (Jesus Chris Superstar Live in Concert) y Jesse Plemons ('USS Callister Black Mirror').

Por su parte, Regina King se alzó la victoria como mejor actriz de miniserie por "Seven Seconds".