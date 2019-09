El terrorífico 'accidente' que inspiró a Amaia para escribir una canción

Solo faltan 15 días para que salga a la venta 'Pero no pasa nada', el primer disco de Amaia Romero, ganadora de 'OT 2017'. El álbum, que saldrá a la luz el 20 de septiembre, contará con 'singles' que ya hemos podido disfrutar como 'El relámpago', 'Nadie podría hacerlo' y 'Quedará en nuestra mente'.

Amaia ha concedido una entrevista a Pablo Motos en 'El Hormiguero' para promocionar el disco y la gira, que comenzará el cinco de octubre. El presentador ha preguntado a la intérprete de 'Un nuevo lugar' por qué escribió 'El relámpago': "¿Esto es porque te cayó un rayo?".

"Me cayó una ramificación, que esto es más común de lo que parece, en realidad", ha matizado la cantante. "¿A quién de aquí le ha caído una ramificación de un rayo? ¡Hay uno!", ha exclamado Motos, cuando un fan ha levantado la mano. "Ves es que te juro que no es tan raro", ha expresado Romero.

"Fue una experiencia bastante loca"

Amaia ha contado cómo ocurrió el extraño suceso: "Iba con un paraguas en una mano y el móvil en la otra. Volvía a casa desde una academia, a la que iba porque sacaba muy malas notas. Era un día que llovía muchísimo. Era de noche. Caminaba por una especie de descampado por la que no había muchos edificios". "Te estabas buscando un poco el rayo también, ¡eh!", ha señalado Barrancas.

"No lo iba a buscando. Fue el primer rayo que cayó, al menos que escuché, porque acababa de salir. La calle se quedó absolutamente iluminada. El trueno me dejó sorda, me dio un calambre en el pulgar y se me quedó el brazo un poco... Y fue increíble, la verdad, fue una experiencia bastante loca", ha sentenciado.

"¿Notas algo? ¿Puedes mover objetos?", ha preguntado Motos. "Luego bromeas un poco con eso, pero no notas nada. Aunque esa noche tenía miedo. Estaba como en 'shock'", ha explicado la intérprete". "Un poco eléctrica", ha definido Trancas.