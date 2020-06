La terrible advertencia de un médico español en Lisboa: "Tiene que servir de aviso a España"

En los últimos días, Portugal se ha convertido en uno de los epicentros de la epidemia de coronavirus en Europa. Varios rebrotes, especialmente en la capital del país, han obligado al Gobierno portugués a dar marcha atrás en algunas de las medidas de desconfinamiento para evitar que vuelva a descontrolarse la situación.

En el programa de Antena 3 'Espejo Público' han conversado con Javier Gallego, un médico español que trabaja como jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Luisíadas de Lisboa.

Un médico español en Lisboa: "Portugal tiene que servir de aviso para no confiarse con el coronavirus" ▶https://t.co/ygYduddHJUpic.twitter.com/Vi142nOQ9n — Espejo Público (@EspejoPublico) June 25, 2020

Gallego ha explicado que el transporte público se ha convertido en uno de los principales focos de contagio en este rebrote: “Mucha gente cuando volvió a la actividad profesional en transportes públicos... había tal vez un exceso de confianza y falta de algunas medidas básicas como la mascarilla”, ha relatado.

Otro de los focos en los que se están produciendo brotes es entre la gente joven, que incumple la normativa de no reunirse más de diez personas a la vez: "han salido a la calle, han organizado reuniones de más de 10 personas, prohibidas en este momento”.

Aunque estos jóvenes tienen menos probabilidades de sufrir una enfermedad grave por coronavirus, se pueden convertir en agentes transmisores que desencadenen una nueva oleada: “Pero son un medio de transmisión, por lo que la situación es grave”.

Por lo tanto, el médico considera que es el momento de que Portugal dé un paso atrás para evitar que la situación se descontrole:

“Portugal, inicialmente, fue un ejemplo a nivel europeo, pero en este momento tiene que servir de ejemplo a otros países, como España, para no confiarse porque ya que Portugal supo ver el problema cuando sucedía en España y en Italia y supo tomar medidas a tiempo. Tal vez en este momento Portugal puede ser un ejemplo para que los otros países no se confíen, no volver a hacer una vida completamente normal”, ha asegurado el médico.