La teoría de Joaquín Prat sobre las vacunas contra el coronavirus que ha tenido que matizar

El presentador de 'Cuatro al día', Joaquín Prat, ha sido noticia en los últimos días por sus palabras sobre las posibles vacunas contra el coronavirus. Varios expertos de la Organización Mundial de la Salud han avisado de que el uso prematuro de una vacuna puede provocar efectos contrarios a los esperados, llegando a generar una situación de empeoramiento respecto a la pandemia.

La rapidez con la que se están desarrollando todos los acontecimientos han llevado a muchos expertos a pedir calma, ya que los posibles 'atajos' pueden ser nocivos para salud, y por eso piden que las futuras vacunas se aprueben con los resultados obtenidos en la fase 3 de los ensayos clínicos, no antes.

La matización de Joaquín Prat sobre las vacunas

Precisamente esta semana, Joaquín Prat ha tratado este asunto en su programa, y puso sobre la mesa varios nombres que han conseguido cierta relevancia informativa en las últimas semanas: Oxford, Estados Unidos, Rusia, todas quieren conseguir ser los primeros en presentar una vacuna al mundo que sea la solución perfecta para acabar con la pandemia.

"¿Va a ser fiable la primera vacuna contra el coronavirus?", se preguntaba el presentador tras su vuelta de vacaciones: "Hay una que yo sé que no me voy a poner, la de Putin. La de Rusia no me la pondría jamás, las otras ya veremos".

El periodista se mostró bastante negativo respecto a la vacuna de Rusia. El Ministerio de Sanidad de Rusia anunció a mediados del pasado mes de agosto que habían conseguido la primera vacuna contra el coronavirus, aunque días después la OMS confirmaba que la vacuna rusa no estaba entre las seis principales vacuna que estaban entre las más avanzadas.

Según el propio Joaquín Prat, "hay muchos enigmas respecto a cómo y cuándo llegarán", a pesar de las informaciones que van apareciendo casi a diario. En este punto, Prat tuvo que realizar una pequeña aclaración para matizar su verdadera opinión sobre las vacunas y así evitar posibles malentendidos futuros: "A ver, con ese 'ya veremos' quiero decir que me pondré la vacuna cuando las autoridades sanitarias me recomienden que me pongan esa vacuna. Yo no soy de los antivacunas, ni muchísimo menos".

El enfado de Prat con un negacionista

Esta misma semana, Prat ha entrevistado en su programa a un médico negacionista, más concretamente Esteban Cabal, que hizo sentencias como la siguiente: "Hay una pandemia porque la ha declarado la OMS", pero según su opinión la letalidad del coronavirus no es alarmante. Declaraciones como esta provocaron el enfado del periodista, que despidió la entrevista antes de tiempo con un certero "hasta nunca", después de que el propio médico le llamase "terrorista informativo".

También te puede interesar

Joaquín Prat desvela el 'duro trago' que ha sufrido durante el estado de alarma: "Lo voy a contar"

Joaquín Prat se rebela contra Monedero: "No te lo voy a permitir"