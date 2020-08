La tentadora oferta de trabajo que Arturo Valls estaría dispuesto a aceptar

Arturo Valls se ha convertido en uno de los rostros más populares de nuestra televisión. El presentador y humorista lleva varios años triunfando con "¡Ahora caigo!", el programa que le ha convertido en uno de los reyes de la tarde. Pero la trayectoria profesional de Valls en televisión es muy dilatada. Abandonó la carrera de periodismo para ser reportero en una televisión local de Valencia (Valencia Te Ve), un magacine presentado por Laura Pérez Vehí llamado "La luna de Valencia", y teniendo como compañera de programa a Carmen Alcayde.

En 1998 dio el salto a la televisión nacional como reportero de "Caiga quien caiga", el mítico magacine presentado por El Gran Wyoming. Arturo Valls mezcla humor y entretenimiento, un sello de éxito que le ha acompañado en programas como "UHF", "Allá tú" - sustituyendo a Jesúa Vázquez - o "Splash".

Arturo Valls también ha triunfado como actor gracias a "7 vidas", "Aída" y, sobre todo, "Camera Café". Un showman de gran talla que saca una sonrisa a cualquiera y en cualquier formato. Por eso, Valls es uno de los rostros más codiciados de la televisión. Su faceta como presentador es muy respetada y, por eso, él mismo estaría dispuesto a dirigir uno de los eventos más importantes.

LA OFERTA TENTADORA A LA QUE HA DICHO "SÍ"

Hablamos de los Premios Goya. Tal como contaba este viernes COPE, Valencia acogerá la gala de los Premios Goya 2022 como cierre el Año Berlanga, que celebra el centenario del nacimiento del director y que la Academia de Cine conmemora en 2021. Será así la culminación de un año de celebraciones con el que la academia recordará a "uno de los padres de la institución y referente de la cinematografía española".

Valencia será además sede colaboradora en los Goya 2021, que se celebrarán en Málaga, recuerda un comunicado de la Academia de Cine, que ha querido cerrar con la gala de 2022 todo un año de celebración dedicado a Berlanga. "El homenaje se extenderá a todo el 2021 y culminará en la edición 2022 de los galardones, que se entregarán en la tierra del reconocido director y guionista", señala la nota.

Será la quinta ocasión en la que la entrega de los Premios Goya se celebra fuera de Madrid. En el año 2000 fue Barcelona la ciudad que acogió la gala; en 2019, Sevilla; en 2020, Málaga, que repetirá en 2021 y al año siguiente, Valencia.

Arturo Valls, valenciano de nacimiento, podría ser la persona idónea para presentar la gala de los Goya. De momento él ya se ha dejado querer. "Calentando en la banda, Arturo Valls", le decían en Twitter a raíz de la noticia. Y él, sin tapujos, mostraba públicamente sus ganas de dirigir la gala de los Goya. "Sería un honor".

Sería un honor https://t.co/TEfQ2W9Hep — Arturo Valls Oficial (@ArturoValls) July 31, 2020

LOS PROBLEMAS DE PRESENTAR LA GALA DE LOS GOYA

Presentar la gala de los Goya es uno de los objetivos más deseados de cualquier presentador, pero quienes antes lo han hecho recuerdan que se sufre mucho por las críticas que al día siguiente suelen leer en diarios y redes sociales. Dani Rovira, que ha presentado la gala tres veces, mostró públicamente su disgusto en más de una ocasión. "Tras todas las críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones, he de decir que no me ha merecido la pena presentar los Premios Goya", decía Dani Rovira tras la gala de 2016. Sin embargo, al año siguiente lo volvió a presentar.

Tras todas las críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones, he de decir que no me ha merecido la pena presentar @PremiosGoya — Dani Rovira (@DANIROVIRA) February 9, 2016

De momento ya se conoce que la gala de 2021 la presentarán Antonio Banderas y María Casado. La fiesta del cine español se celebrará, si el coronavirus lo permite, el 27 de febrero en el teatro del Soho de Málaga.