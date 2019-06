La tensa discusión entre Fabio y Albert en 'Supervivientes' por una polémica decisión

En vista de la poca colaboración de algunos compañeros en las tareas para facilitar la supervivencia, Albert, que se dislocó el hombro en la última prueba de líder, que ganó Omar Montes, ha decidido quedarse con dos peces diarios para él solo: "Si sobra, el resto lo cederé al grupo".

Los compañeros han reaccionado enseguida. El principal detractor de la medida ha sido Fabio: "Si usas el fuego del grupo y vas a pescar con las gafas del grupo, los peces han de ser para todos. Si no, pídele otras gafas de buceo al Pirata Morgan".

El extronista de 'MYHYV' considera que sus compañeros le están aislando y no le están ayudando en nada tras la fuerte discusión entre Dakota y Colate, en la que el empresario acusó a la exparticipante de 'Hermano mayor' de haberle agredido. "De 100 peces que he traído me he comido 15. El fuego y las gafas los puedo usar, porque son de uso común, pero los peces que pesco son individuales", ha señalado.

Tras el tenso enfrentamiento, Omar Montes ha defendido que Albert pueda hacer lo que crea conveniente, aunque aclaró que no estaba de acuerdo con la decisión tomada: "Estoy en contra de que no te dejen cocinar tus peces. Si fuera tú, los compartiría, pero no puedo dejar que tengas que tirar los pescados".

Fabio: "Seamos grupo"

El pertiguista profesional ha preguntado a su amigo si cree que ha sido una persona generosa hasta ahora y Omar lo ha confirmado. "Pues no tengo nada más que decir", ha dicho Albert y han cerrado la conversación con un apretón de manos.

Fabio ha tratado de convencer a sus compañeros de su postura: "Seamos grupo. Es más importante el grupo que él individualmente". Y ha amenazado con impedir que Albert utilice pesque y cocine sus presas: "Hasta el jueves no va a pescar. Yo no pude hacerlo, porque él tenía las gafas de buceo. No va a volver a ocurrir. Nosotros tenemos que salir a primera hora de la mañana y, si no, que no use el fuego. Para mí el concurso con Albert ha terminado". "Que se coma sus pescados. ¡Ya está!", ha exclamado Isabel Pantoja.

Dakota ha criticado a Montes por defender la postura de Albert: "Si yo tengo un amigo y no lo está haciendo bien, se lo digo. No puedes defender lo indefendible". "Él es mi compadre. No comparto sus pensamientos, pero soy leal y no puedo ir contra él. En mi barrio hacemos las cosas así", ha explicado el que fue novio de Chabelita.