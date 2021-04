Telemadrid 'pilla' a una negacionista sin mascarilla por la calle: "Sé lo que trae la vacuna, me he informado"

El debate sobre las palabras de Miguel Bosé el pasado fin de semana con Jordi Évole sigue instaurado en la calle. Por ello, un equipo de Telemadrid ha querido salir a la calle para preguntar a los ciudadanos cuál su verdadera opinión sobre la pandemia y si comparten o denuncian las palabras del artista español.

Lo han hecho en un momento complicado para el país, donde algunas CC. AA.como Navarra, Madrid, País Vasco y Cataluña presentan malos datos y el ritmo de vacunación sigue una marcha más lenta de lo inicialmente prevista por el Ejecutivo debido a los cambios de criterio y retrasos que ha habido en los últimos meses.





Las palabras de Miguel Bosé que levantan revuelo

En la entrevista concedida a La Sexta, el artista panameño quiso reivindicar todas las teorías negacionistas que defendió meses antes, y que provocaron que ciertas redes sociales bloqueasen sus vídeos, ya que consideraban que podrían crear alarma social.

En este punto, Miguel Bosé ha vuelto a defender delante del presentador catalán que la pandemia es una invención con ciertos intereses políticos y económicos, y que poco a poco irán cayendo todas las personas que están detrás. Además se reafirmó en otras cuestiones como el rechazo a la vacunación y también al uso de las mascarillas, una de las principales armas que tienen el ciudadano ahora mismo para impedir el avance de la pandemia.





Con todo ello, algunos ciudadanos también apoyan ese negacionismo. Es el caso de la persona que ha sido entrevistada por una reportera de Telemadrid.

Una reportera de Telemadrid deja en blanco a la negacionista

En concreto, la persona que una reportera de Telemadrid ha entrevistado en plena Puerta del Sol, y que no llevaba puesta la mascarilla, ha asegurado que la covid-19 no existe y que ella no va a vacunarse. Asimismo, ha indicado que no se va a poner la mascarilla porque, según su teoría, estas nos impiden respirar oxígeno, algo necesario para el ser humano. "Me parecen muy bien las palabras de Miguel Bosé porque esto es una farsa, no se han hecho autopsias. Hay muchas incongruencias. hay una cosa que es el sentido común, todos los años ha habido gripe y por eso no se ha parado el virus", ha explicado la negacionista a la periodista.

Sin embargo, esta le ha dejado sin palabras cuando ha explicado que ella ha pasado la covid-19 y ha estado, debido al virus, ingresada en el hospital pese a tener 29 años. "Yo he pasado el virus, estuve tres días en el hospital con 29 años y le puedo asegurar que el coronavirus existe", le ha dicho, lo que le ha dejado desubicada.









Buscando la opinión de los madrileños sobre las últimas declaraciones de Miguel Bosé, @aran_ese se ha encontrado a esta joven que asegura ser negacionista.



"La pandemia no existe, es una farsa", ha dicho.



#Juntos236 en @telemadrid#DIRECTO??https://t.co/39ZKie2n9ppic.twitter.com/57kTmCRe1t — JUNTOS TELEMADRID (@JuntosTM) April 19, 2021





Sin embargo, conforme avanzaba la entrevista, la entrevistada se ha puesto más nerviosa y ha pedido al programa no emitir esta entrevista. Sin embargo, la reportera de 'Juntos Telemadrid' le ha prometido que prevalecerá la "libertad de expresión" en la pieza que finalmente se emita en el programa.

También te puede interesar

Un reportero de Telemadrid pregunta a un niño sobre el cierre de Navacerrada y su respuesta le deja a cuadros

Jon Ariztimuño y María Rey moderarán el debate entre los seis candidatos al 4M en Telemadrid este miércoles