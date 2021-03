Tatiana Arús confiesa el motivo por el que "lloró" al trabajar con sus padres en La Sexta: "Lo pasé fatal"

'Aruseros' siempre ha llamado la atención por contar con un equipo muy familiar. El espacio de laSexta presentado por Alfonso Arús cuenta con tres de los cuatro hijos del comunicador como colaboradores del programa. Parece que toda la familia comparte su pasión por la televisión, es por esto por lo que Arús trabaja junto a su mujer, Angie Cárdenas, y con la mayoría de sus pequeños: Tatiana, Ingrid y Arthur.

Por un lado, Ingrid, la mayor de sus hermanos, se decantó por mantenerse detrás de los focos y ejerce como jefa de producción del programa. Es por esto por lo que Tatiana es la hija que más destaca en el programa, ya que se encarga de la sección de 'Protagonistas', aunque, antes de presentarse a la audiencia, fue dobladora. También cuentan con la ayuda de Arthur, quien demuestra toda su pasión por la información en la sección de deportes. Aunque todavía está "estudiando Periodismo", el pequeño de los hermanos, Hans, también lo tiene muy claro.

A pesar de tener un equipo familiar muy consolidado, los hijos de los presentadora no lo han tenido tan fácil como la gente piensa, dado que algunos consideran que están en pantalla por "enchufe". "Soy una persona que estuvo estudiando hasta los 26, cuando me quedé embarazada. Mis padres me animaron a que estudiase desde el primer minuto. Era mi baza para que, el día de mañana, no me pudieran decir que era una enchufada", ha comenzado contando Tatiana Arús para una entrevista con 'Lecturas'.

"Lo que más me ha dolido es que digan que soy una enchufada cuando he hecho películas de doblaje y nunca se han preguntado si tengo estudios. Ralmente, si no vales en este medio, no vuelven a llamarte. Si haces buen tu trabajo, la gente lo acabará valorando", ha explicado la periodista, mostrándose muy dolida por esos comentarios.

"Mis padres son muy exigentes"

Aunque está muy feliz con su trabajo y con poder ver a sus padres cada mañana, ha confesado que trabajar con ellos no es tan sencillo como parece. "Por las mañanas, cuando me levanto, sé que voy a ver a mis padres y a mis hermanos, y es un privilegio. Con mis padres hay muy buena sintonía, solo con una mirada nos entendemos", ha contado Arús, dejando claro que el conocerse tan bien con los presentadores del programa hace su trabajo más fácil.

"Pero también es cuerto que quieres estar a la altura y no defraudar. Siempre les he tenido mucha admiración y respeto. Cuando me dieron la oportunidad de colaborar con ellos, el primer día tenía la mente en blanco. Lo pasé fatal y me quise morir. Cuando acabé me puse a llorar", ha confesado la comunicadora.

"Soy una persona muy exigente. Cuando trabajas en familia no te permites esa relajación, quieres ofrecer lo máximo de ti, igual que hacen ellos", ha comentado, explicando así el motivo por el que lo pasó tan mal el primer día que trabajó con sus padres, ya que siempre intenta hacerlo lo mejor que puede para hacerles sentir orgullosos.

"Mis padres son muy exigentes con todo el mundo, pero con nosotros más aún. Son muy sinceros. Cuando me ven mal me lo dicen. Agradezco que no me regalen los oídos", ha aclarado Arús, dejando claro que le gusta que sus padres sean exigentes y el poder trabajar con ellos a diario.