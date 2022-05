Tamara Falcó pone en un aprieto a Pablo Motos al revelar la actriz con la que tuvo una cita: "Hasta aquí"

La noche del jueves,Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 y despidió la semana en 'El Hormiguero' con la visita de Dulceida, Laura Escanes y María Pombo. Tras entrevistas a las invitadas y descubrir la ciencia con Marron, llegó el momento de despedirlas y el presentador dio paso a la tertulia que se lleva a cabo cada jueves en el programas de Trancas y Barrancas, la que es protagonizada por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca.

"Una pareja de Reino Unido acogió a una refugiada ucraniana y, a los 10 días de tenerla en casa, el hombre se ha fugado con ella. ¿Creéis en el amor a primera vista?", comenzaba planteando el conductor del espacio de Antena 3 a sus compañeros. De forma inmediata, Motos se dirigió a Roca y Del Val, ya que ellos comenzaron su relación al sentir una conexión nada más verse, tal y como han contado en numerosas ocasiones. "Bueno, vosotros teníais pareja y dejasteis a las parejas", puntualizaba el presentador.

"Las cosas suceden. Te cruzas con alguien y todo salta por los aires", apuntaba la presentadora de 'La Roca'. "Es verdad que creo en el amor a primera vista, pero luego hay que tener cierta coherencia. Efectivamente, eso sucedió, porque tuvimos un impulso muy potente cuando nos conocimos, pero llevamos 23 años juntos", señalaba el escritor. "Pero eso nunca se sabe. Cuando tomas una decisión no tienes que pensar tanto en tu futuro como en tu presente", agregaba Roca.

Respecto a esto, Trancas compartió una teoría sobre este tema, concretamente sobre las parejas que no tienen el mismo idioma: "Como con el idioma no te entiendes bien, te enamoras más, porque no te puedes comunicar del todo. Además, lo que tú comprendes, por lo poco que entiendes, lo adaptas a lo que tú quieres creer".









"Hasta aquí"

En este momento, para rebatir el argumento de la marioneta dirigida por Juan Ibáñez, Tamara Falcó compartió una anécdota personal de Motos. "Pero eso no puede ser porque, Pablo, ¿tú no tuviste una cita con esa actriz que era como tu pase? Y no os entendisteis", decía de pronto la aristócrata sin querer desvelar la identidad de la mujer, dejando totalmente descolocado al presentador, dado que no se esperaba ese comentario por parte de sus compañera.

"¿Cómo? ¿Qué nos hemos perdido?", preguntaba Roca, totalmente sorprendida por lo que acababa de escuchar, dado que Motos lleva más de 25 años con su mujer. Fue entonces cuando una de las hormigas dio el nombre de la misteriosa actriz: "Jennifer Aniston", exclamaron. "No me metas en líos", reaccionaba el presentador de 'El Hormiguero', cortando a la hija de Isabel Preysler. Este momento llamó la atención de la audiencia, ya que Motos parecía estar avergonzado ante esta revelación y no supo ni que decir. Ante esto, Del Val le animó a que contase toda la historia, pero él se negó: "Hasta aquí".

La admiración de Motos por Jennifer Aniston siempre ha existido. Esto se corroboró el pasado 2019 cuando el comunicador confesó que él y su mujer habían hecho una lista con los famosos "con los que se enrollarían". En ese momento, el presentador reconoció que Jennifer Aniston era la primera en su lista. Asimismo, cuando Motos tuvo la oportunidad de entrevistas a la actriz, le confesó esta anécdota. "Luego ella me invitó a una fiesta que se organizaba en su hotel. Ahí se acaba la historia", contaba entonces el conductor del espacio de Antena 3 sin querer contar mucho más. Por este motivo, parece que a Falcó se le escapó algún que otro detalle que todavía se desconocía del encuentro entre la actriz y el presentador.