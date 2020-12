La tajante postura de Celia Villalobos sobre la vacuna del covid-19: "Que no me traigan el virus"

La vacuna del coronavirus está ya cada vez más cerca en España. Dos días después de iniciarse la vacunación masiva en Reino Unido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que las primeras vacunas contra COVID-19 llegarán a nuestro país "en menos de un mes", y ha defendido que serán igual de seguras que las ya aprobadas y que están incluidas en el calendario de vacunación de toda la población.

El ministro ha señalado que los ensayos clínicos de las vacunas "están logrando resultados muy prometedores en un tiempo récord", pero ha asegurado que serán seguras. "Las vacunas que finalmente pasen los criterios dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquiera de las aprobados", ha garantizado.

Las garantías que demuestran que será una vacuna segura y eficaz no evitan el recelo de parte de la sociedad. De hecho, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha señalado que sólo el 40% de los españoles estaría dispuesto a vacunarse inmediatamente.

CELIA VILLALOBOS DICE SÍ A LA VACUNA OBLIGATORIA

Entonces, ¿hay un problema a la hora de concienciar a la gente de la necesidad de vacunarse ante un virus que ya ha causado más de 70.000 muertes en España? ¿Debe ser obligatoria? La exdiputada del PP Celia Villalobos lo tiene claro. La exaspirtante de ‘MasterChef Celebrity’ ha debatido este martes en Telemadrid sobre la vacuna de la covid-19 y la posible cartilla de vacunación. “Cuando te vacunas de la gripe, te vacunas tú. Pero el covid te mata a ti. El Covid es el virus más terrible que ha aparecido desde el siglo XVIII. Tenemos la obligación de protegernos a nosotros y protegeer a los demás”, ha señalado en la tertulia moderada por Inés Ballester. Pero ha ido aún más allá mostrando su postura: “Yo soy partidaria de la vacuna obligatoria contra el Covid”.

Villalobos ha debatido con uno de los colaboradores del programa sobre si resultaría discriminatorio la creación de una cartilla Covid para poder viajar. Chema Crespo se mostraba contrario, mientras ella se ha mostrado muy partidaria de esta propuesta: “Si viene un alemán, un noruego, un americano o un asiático, me da lo mismo, que no me traiga el virus”.

Lejos de quedarse ahí, Celia Villalobos ha sacado pecho por la Organización Mundial de la Salud y su propuesta para la creación de un “pasaporte Covid” para conocer si los viajeros se han puesto la vacuna contra el virus o no: “Si la OMS, en la que yo creo poquito, te dice que seamos capaces con el certificado de que estamos vacunados y no tenemos el Covid, a mí me parece esencial. Si no, no acabamos con la pandemia”.

