Susanna Griso: la tragedia de la que se enteró en directo en 'Espejo Público' y el día que le imitó Maduro

Susanna Griso es una periodista y presentadora, cuyo rostro es muy conocido en la televisión. Tras licenciarse en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, comenzó su trayectoria profesional en Ràdio Sant Cugat y Catalunya Ràdio. Rápidamente dio el salto a la televisión y pasó a formar parte del equipo de programas de TV3:'Tres senyores i un senyor, y Fóra de joc' (1993), 'Telenotícies' (1995), 'Resum de l'any' y 'L'Informatiu' (1997).

Tras varios años de experiencia en un plató, logró convertirse en un rostro habitual de la televisión nacional y fue fichada por Antena 3. En 1998, comenzó a presentar 'Antena 3 Noticias 1' junto a Matías Prats, hasta que en 2006 se puso al frente de 'Espejo Público', programa que sigue presentando en la actualidad.

Dado su reconocimiento en Atresmedia, también ha explorado su faceta como actriz y ha hecho varios cameos en ficciones muy populares, pero interpretándose a sí misma. Formó parte de un episodio de 'Aquí no hay quien viva' (2003), 'Homo Zapping' (2003), 'Un paso adelante' (2005), 'Los hombres de Paco' (2005), 'Física o Química' (2011), 'Vive cantando' (2013) y 'La casa de papel' (2017).

La presentadora siempre ha hecho por mantener su vida privada alejada de lo profesional. Sin embargo, la prensa del corazón no siempre se lo ha puesto fácil. Hace dos meses que Susanna Griso anunció que se separaría de su marido, Carles Torras, lo que revolucionó a sus seguidores. Tras 23 años de relación y tres hijos en común, la pareja decidió poner punto y final a su relación. Ambos han confirmado que han tomado esta decisión de mutuo acuerdo, lo que les facilitará mantener una relación cordial de cara a sus hijos. La pareja ha tomado esta decisión de manera muy discreta, por lo que apenas se han pronunciado al respecto.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la periodista que resulta desconocida para sus seguidores.

Madre de familia

Girso y Torras contrajeron matrimonio en 1997. Poco después comenzaron a formar una familia y tienen tres hijos: Jan, Mireia y la pequeña Dorcette,a quien adoptó en abril de 2018 en Costa de Marfil. De hecho, la llegada de la pequeña fue la que aportó la ilusión que ayudó al matrimonio a durar dos años más, además de devolver la felicidad a la presentadora tras la pérdida de su madre y su hermana.

El año pasado, Griso habló sobre el proceso de adopción de su pequeña: "Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara con hijos biológicos, de ahí a que me fuera a una adopción internacional. Yo no quería apuntar esto, pero muchos casos de los que contamos son jóvenes inmigrantes a las que les falta información. No sé si en sus países de origen se puede hacer de manera confidencial. En España, sí".

Tal y como confirmaron fuente cercanas a la pareja, ha sido el desgaste de la relación el motivo por el que han decidido finalizar su matrimonio. Nada más hacerse oficial la noticia, Torras abandonó la casa familiar. A pesar de ello, y aunque la decisión es es "irrevocable", ambos mantienen una relación cordial.

La desgracia personal de la que se enteró en directo

La presentadora es muy familiar, dado que siempre se ha criado con mucha gente alrededor al tener seis hermanos mayores. Fue por esto por lo que, en junio de 2019, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, y en directo. Mientras se encontraba grabando 'Espejo Público', la conductora del espacio fue informada de la repentina muerte de su hermana. Como consecuencia, Griso abandonó rápidamente el plató y abandonó a la audiencia.

Tal y como corroboró el programa, su hermana mayor falleció al sufrir un infarto. Esta noticia acabó con la presentadora, ya que, en 2017, la periodista perdió también a su madre, Montserrat Raventós. La madre de la comunicadora murió a los 94 años y, tres años antes, había sufrido un ictus que le había dejado secuelas. "Buen viaje, mamá", anunció Griso a través de sus redes sociales, mensaje que acompañó con una tierna imagen familiar.

"Era una viajera incansable. Hacía meditación y gimnasia todas las mañanas. Una gran aficionada a los sudokus, al cine y en el teatro tenía abono. Una mujer 10. Divertida, curiosa, inteligente, buena gente, bellísima... Ojalá herede sus genes", agregó.

El mote que le ha puesto el equipo de Antena 3

Hace unas semanas, Susanna Griso visitó 'El Hormiguero' y fue entrevistada por Nuria Roca, dado que Pablo Motos acababa de dar positivo por coronavirus. "Estoy en una etapa dulce instalada en la pura improvisación porque no sabes nunca lo que va a pasar", comenzó diciendo la presentadora de 'Espejo Público'.

A raíz de esto, la periodista comentó los cambios constantes a los que se enfrenta su formato cada día: "Un día falla un compañero, el otro hay un invitado que no puede venir…". Como consecuencia, el equipo del espacio ha puesto un mote a Griso. "Mi equipo me llama 'la resistente' porque creo que formo parte de la resistencia a todos los niveles. Y la situación me afecta, claro. Más allá de las consecuencias sanitarias, todos tenemos personas cercanas que, o bien lo han pasado muy mal y han estado ingresadas en la UCI, o bien directamente han fallecido", explicó la entrevistada a Roca.

La imitación que le dedicó Maduro

Camila Canabal fue, durante muchos años, una de las presentadoras más famosas de la televisión venezolana. Sin embargo, de pronto, su cadena de televisión fue cerrada por orden de Nicolás Maduro. Dado el revuelo, en 2017, 'Espejo público' contó con la popular comunicadora en su plató, dado que acababa de trasladarse a España para comenzar una nueva etapa profesional.

"Donde está un venezolano está Venezuela. Seguro que detrás de esa pantalla hay muchos venezolanos", comenzó diciendo Canabal . "Me genera mucho dolor ver ahora la televisión. Nunca he visto la cadena chavista que nos sustituyó. Siento mucha rabia y mucha tristeza y me he convertido en una persona que denuncia lo que está pasando", confesó a Griso.

Fue en 2007 cuando Maduro decidió acabar con Radio Caracas Televisión por sus críticas al régimen a pesar de ser una de las cadenas de más éxito de Venezuela. "He sido una persona respetuosa, pero muy clara", se justificó la venezolana. A raíz de esto, el programa de Antena 3 aprovechó para recordar unas imágenes en las que Maduro criticaba 'Espejo Público' y a su presentadora, a la que intentaba imitar.

"El otro día en un programa llamado Espejo Público, la presentadora decía 'Maduro volvió a arremeter contra España, Maduro volvió a arremeter contra Antena 3, tiene una obsesión con España'", señaló Maduro en tono de burla. "Arremeta contra España lo que le de la gana. Tiene a 30 millones de venezolanos hundidos en la miseria. Al menos a sus conciudadanos trátelos bien. A mí me da igual que arremeta contra España o contra Antena 3", contestó Griso, mirando fijamente a la cámara.

Su mayor miedo

La catalana confesó que siempre quiso dedicarse a la prensa escrita, dado que su mayor miedo le impedía hacer otra cosa dentro de los medios de comunicación. Tal y como contó, cuando era niña tenía miedo a hablar en público. Sin embargo, parece que el remedio para enfrentarse a su miedo ha sido trabajar de lo que más temía, frente a las cámaras a diario.

Fecha para recordar

La presentadora de Antena 3 ha tenido la oportunidad de presenciar grandes momentos para la historia del mundo. En 4 de octubre de 1997 la Infanta Cristina se casaba con Iñaki Urdangarin en Barcelona. Griso tuvo la oportunidad de vivir el enlace en primera persona y relatarlo para TVE. "Mi querido Carlos Martorell me pasa esta captura de un programa de TVE. Creo recordar que fue la retransmisión de la boda de la infanta Cristina en Barcelona en 1997", recordaba la periodista.

A pesar de ello, la fecha que más le ha quedado marcada en su memoria ha sido la del 11 de septiembre de 2001. Las dos torres del World Trade Center de la ciudad de los rascacielos eran atravesadas por aviones que las hicieron desplomar. Un año después de la tragedia, Griso se desplazaba a la Gran Manzana: “Más fotos para el recuerdo. Informativos en NY un año después de los atentados del 11-S”.

Premios

Gracias a su larga trayectoria dedicada a la pequeña pantalla, Griso ha sido galardonada en varias ocasiones. En 2006 fue premiada con una Antena de Oro, en 2008 con un Micrófono de Oro, en 2010 fue galardonada con el Premio Ondas a 'Mejor Presentadora', en 2014 con Premios Joan Ramón Mainat, en 2017 con First Amendment Award por 'Promoción a la libertad de prensa', en 2017 se hizo con su segundo Premio Ondas a 'Mejor Presentadora', y, en 2018, recibió el premio NIPHO a la trayectoria profesional, organizados por la Universidad Nebrija.