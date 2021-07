Susanna Griso se sincera en 'Espejo Público' sobre la batalla perdida que tiene con sus hijos: "Rechazo total"

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso ha destapado este viernes en el programa de Antena 3 otras de sus confidencias familiares, en esta ocasión ha hecho referencia a una importante decisión que han tomado sus hijos y que parece no tener vuelta atrás.

El asunto en cuestión se ha colado en el debate del espacio de Atresmedia cuando se estaba tratando la exposición de los menores en redes sociales, que cada vez está más presente y sobre la que existen diferentes debates sobre cuál debe ser el límite y quién lo debe fijar. En este sentido, un estudio señala que el 25% de de los niños de 10 años tienen un móvil, porcentaje que se dispara hasta el 75% en los niños de 12 años de edad.

Los colaboradores de 'Espejo Público' explican que existe una sobreexposición a las redes por parte de los menores, incluso muchas veces sin ser consciente de ello porque son los propios padre los que exponen a sus hijos en las redes sociales, en algunas ocasiones para publicar vídeos divertidos que la única finalidad que tienen es conseguir un mayor número de likes y sin caer en los problemas que estos vídeos pueden provocar en el futuro.

En esta dirección, Susanna Griso ha querido poner encima de la mesa que dentro de unos años pueden ser los hijos quien denuncien a los padres por haberles expuesto de una forma tan acentuada en las redes sociales: "Yo creo que en un futuro habrá muchos niños que denunciarán a sus padres por haberles una instrucción digital tan pronto".

Susanna Griso hace pública la decisión de sus hijos

La presentadora de Atresmedia también ha querido dejar claro que con sus hijos, desde que eran muy pequeños, siempre ha querido mantener mucho la cautela con la exposición en redes sociales. "Siempre he vigilado mucho que no salgan mis hijos en las redes sociales. No sé si a raíz de que yo he sido muy precavida y que, encima, les ha tocado tener una madre conocida ellos tienen tirria absoluta, pero rechazo total".

A raíz de ello, la periodista ha querido reconocer que son ellos ahora los que controlan muchos su presencia en redes sociales debido al perfil público de su madre, incluso teniendo las redes sociales privadas para evitar que el contenido salga de sus núcleos más cercanos. Además, Griso ha destapado que sus propios hijos le obligaron a ver el reportaje de Netflix, The Social Dilemma, debido al rechazo que tienen a las redes sociales. "Muy recomendable, ello me lo han hecho ver casi atada a la silla", ha explicado la presentadora.

Por tanto, sus hijos han tomado una decisión muy importante en la que no existe capacidad de debate, en un momento en el que las redes sociales están presente en el día a día de muchas personas.