Susanna Griso, obligada a frenar 'Espejo Público' por la violencia entre dos tertulianos: "Ándate con cuidado"

'Espejo Público' analizaba este jueves uno de los temas de actualidad de los últimos días, la polémica ley de vivienda anunciada por el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. En pleno debate, dos colaboradores han comenzado a enzarzarse en una conversación que ha llegado hasta las amenazas, momento en el cual Susanna Griso se ha visto obligada a frenar el programa.

El Gobierno anunciaba este miércoles el acuerdo al que habían llegado para sacar adelante una nueva ley de vivienda que llegará al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Dicha ley pretende regular el precio del alquiler de los grandes tenedores mediante las llamadas zonas tensionadas, además de congelar los precios de los pequeños propietarios y darles incentivos en caso de bajarlo. La ley también apuesta por un impuesto a la vivienda vacía manifestado en el IBI, un aumento del parque público de vivienda y la creación de un bono por valor de 250 euros para los más jóvenes.

Susanna Griso obligada a intervenir ante la fuerte discusión de dos colaboradores de 'Espejo Público'

'Espejo Público' estaba comentando las novedades que aporta esta ley y debatiendo al respecto, cuando Elisa Beni y Daniel Lacalle se han enzarzado en una discusión al respecto. Lacalle interpelaba a su compañera asegurando que sus palabras eran mentira, "estás diciendo una mentira", afirmaba con rotundidad. Ante esto, Beni no se mordía la lengua y lanzaba un reproche a su compañero de plató. "Guárdate lo de la mentira y lo de la verdad en el bolsillo. No me puedes acusar de estar mintiendo por la cara", le decía.

El ambiente empezaba a caldearse entre ambos, mientras que Beni defendía que la nueva ley es una copia del modelo alemán que propuso Merkel, Lacalle le reprohaba que el referéndum alemán no era vinculante y que por tanto, su información era falsa. El tono continuaba subiendo y ambos intentaban defender su postura y quedar por encima.

"¿En Berlín ha habido un referéndum? Sí", repetía Elisa, a lo que Daniel recordaba, "no es un referéndum vinculante. Dilo. ¡Contesta, contesta! ¿Es vinculante?". Tras estas palabras, Susanna Griso se veía obligada a intervenir para intentar calmar el ambiente y poner paz entre ambos. "Deja que ella termine y que diga lo que tenga que decir. Ella no ha dicho ni que fuese vinculante ni que dejase de serlo. Vamos a hablar por turnos que si no no se nos entiende nada en casa", comentaba la presentadora.

Pero sus palabras servían para poco y los reproches continuaban. "Me niego a que se me impida hablar. Tus fans me dirán que grito en Twitter porque tú no me dejas hablar", decía uno a lo que el otro contestaba, "¿Mis fans? ¿Y los tuyos?". "Los míos no dicen nada", respondía de nuevo la primera. La conversación parecía calmarse pero Beni decía, para dejar zanjado el asunto, "ándate con cuidado de volver a llamarme mentirosa, ¿de acuerdo?".