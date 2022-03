Susanna Griso se disculpa con una joven ucraniana por cómo reacciona a sus palabras: "Perdóname"

Susanna Griso volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al ponerse al frente de 'Espejo Público'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron y la situación política, el programa de Antena 3 dedicó gran parte del espacio a la guerra entre Ucrania y Rusia. Es por esto por lo que, además de conectar con los corresponsales, realizaron una conexión en directo con Olena, una joven que se encuentra intentando huir de la guerra de camino a Polonia para refugiarse con unos amigos.

Asimismo, cuenta que ha tenido que dejas atrás a su novio y a sus abuelos, dado que ellos no querían irse. "Mi abuela tiene 83 años y mi abuela 85, a los dos les cuesta andar mucho, no estaban preparados para irse", contaba muy emocionada, ya que sus abuelos la han criado desde pequeña, dado que se siente huérfana desde que fue víctima de la catástrofe de Chernóbil. "No tengo padres, bueno, yo tengo uno, sé que vive, pero no tengo relación con él y mi madre se murió hace muchos años. Me han criado mis abuelos".

“Estoy feliz de tener una posibilidad de donde ir y tener una familia como una segunda opción de desplazarme, además de tener a gente que me espera”, declaraba la entrevistada, intentando mostrarse positiva a pesar de todo lo que está pasando. “Ha sido muy duro despedirme de mi novio, ha sido duro desplazarme. Hasta el último día no quería irme. La noche del viernes al sábado decidimos irme con mi hermana. Íbamos a casarnos este verano y hasta el día 23 estábamos planeando la boda y el día 24 empezó todo y nos cambió a todos la vida”, contaba.









"Me ha impresionado mucho tu historia"



“Yo estoy trabajando de arquitecta. Mi objetivo es volver cuando termine todo y construir lo que necesite el país”, aseguraba, señalando que volverá a Ucrania en cuanto pueda. En este momento, la presentadora se vio superado y no pudo retener las lágrimas. Griso se derrumbó y dio paso a los colaboradores, mientras se limpiaba las lágrimas e intentaba recuperar la voz.

Una vez recuperaba la palabra, la conductora del espacio se dispuso a despedir a la joven, pero no sin antes dedicarle unas emotivas palabras y disculparse por haberse derrumbado: “Te deseamos un buen viaje. Te iba a decir feliz, pero me ha sonado a que era una frivolidad. Te deseo que llegues sana y salva a nuestro país y que te acojan con los brazos abiertos”.

“Me ha impresionado mucho tu historia. Perdóname. Me ha impresionado mucho tu historia porque eres una niña victima de Chernóbil, deber haber tenido una infancia durísima, nos decías que eres huérfana, dejas atrás a tu abuelos… Te iba a casar y esta guerra ha venido a romperos la vida. Gracias de verdad, Olena. Un abrazo enorme”, zanjaba la periodista, haciendo referencia a lo mucho que le había calado su historia.