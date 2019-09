Susana Griso a los "borrachuzos" de las redes: "No me condicionan, entro a las redes cuando me interesa"

Susanna Griso defendió recientemente al torero Francisco Rivera, también colaborador del programa, y ahora su lucha ha continuado, plantando cara a quienes llamó "borrachuzos" y, por otro, ha aclarado que no se siente intimidado por ellos: "Ha llegado un punto en que no me condicionan. Yo hago un uso casi higiénico de las redes sociales. Entro cuando me interesa, pero no estoy pendiente de cada comentario que se hace sobre mí".

"Hay mucha gente que son borrachuzos a las tres de la madrugada. Vuelvo a repetir la frase. Tarde diez minutos por ser 'trending topic', pero yo me refería quienes te amenazan, te insultan, te presionan... en el anonimato más absoluto. Quiero decirles a esos que yo no me siento intimidada, porque he aprendido a hacer mi trabajo sin pensar en ellos. Es que si no te condicionan tu vida diaria", ha explicado la presentadora de 'Espejo público'. "Pero si estás hablando de ellos", ha espetado Mercedes Milá, que ha acudido como invitada al magacín matinal de Antena 3.

Francisco Rivera se ha mostrado muy molesto con la cancelación de su exhibición en la 'Japan Weekend' de Pamplona. Rivera recibía la comunicación por parte de la organización hace unos días. Los propios responsables de esta feria de la cultura japonesa publicaban un mensaje en su perfil de Instagram informando de la cancelación de este evento: "Os leemos y os escuchamos: nuestra prioridad sois vosotros. Dicho lo cual, anunciamos la CANCELACIÓN de la exhibición de Francisco Rivera. Ni él ni el dojo cobraban por venir, y la intención no era otra que difundir el aikido, sentimos que se haya proyectado de otra forma".

El diestro, que es cinturón negro de aikido, un deporte que lleva practicando desde hace más de dos décadas, ha mostrado su malestar en el programa de 'Espejo Público'. Muy ofendido, Francisco Rivera aseguraba que no entendía el porqué de su veto, algo que los propios responsables han justificado bajo el pretexto de que querían mantener el buen clima en este evento familiar. Y es que por lo que parece desde que anunciaron la participación del maestro, habían recibido un sinfín de amenazas.

⚠️ Os leemos y os escuchamos: nuestra prioridad sois vosotros. Dicho lo cual, anunciamos la CANCELACIÓN de la exhibición de Francisco Rivera. Ni él ni el dojo cobraban por venir, y la intención no era otra que difundir el aikido, sentimos que se haya proyectado de otra forma. pic.twitter.com/rbL59b58ln — Japan Weekend (@Japan_Weekend) September 16, 2019

Susanna Griso ha salido en defensa del diestro, y lo ha hecho de una forma polémica, criticando a los usuarios de las redes sociales. Y es que la popular presentadora se ha mostrado partidaria de trabajar sin estar pendientes de lo que se publica en las redes sociales, al tratarse de un universo muy reducido (las amenazas que ha recibido la 'Japan Weekend' en redes sociales ha sido el motivo por el que ha decidido vetar a Rivera). Pero la periodista catalana ha ido más allá, y ha acusado a los usuarios de las redes de ser unos "borrachuzos a las tres de la mañana".

Un comentario que, como no podía ser de otra manera, no ha pasado por alto las redes sociales, haciendo 'Trending topic' este asunto. Las críticas contra la presentadora se han ido sucediendo por parte de los usuarios, que no se han tomado bien sus palabras y han manifestado su contrariedad en las redes.

Consciente de que había metido la pata, Susanna Griso decidió emplear su perfil oficial de Twitter para suavizar su postura, y matizar sus duras declaraciones vertidas durante la emisión de 'Espejo Público': "Antes de que se malinterprete, he dicho que en las redes sociales hay una minoría que actúa como borrachuzos a las tres de la madrugada. Me refiero únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato".