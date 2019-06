'Supervivientes': Mónica Hoyos rompe a llorar, tras la tremenda reprimenda de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja ha vuelto discutir con uno de sus compañeros por culpa de la comida en 'Supervivientes 2019'. Esta vez, le ha tocado el turno a Mónica Hoyos, en vez de a Colate.

"Es justo lo que estaba repartiendo yo, pero si lo quieres hacer tú no pasa nada", ha dicho Omar Montes a Mónica, cuando la actriz ha empezado a racionar la miel al grupo para endulzar el desayuno por un motivo: "Lo estoy haciendo por el café que me ha tocado. Míralo".

Pantoja ha estallado en seguida al interpretar que Hoyos había dado a entender que su ración era peor que la de los demás: "Un momento. A ti te ha tocado un café bueno, porque es el que hemos tomado todos. A mí me da mucha rabia que se diga: "Mira el café que me ha tocado". ¡No! Esto es el agua que se le ha echado a la zurrapa luego. Estás dando a entender que tú has cogido la zurrapa solamente y no es cierto".

"Yo no he dicho eso. Aquí la gente da cosas a entender también y, a veces, no son ciertas", ha contestado la presentadora. "Como, por ejemplo, lo de ayer. Y nos hemos tenido que aguantar Omar y yo. Mira como estás calladita. No dices ni 'mu'. Comisteis todo el pan con azúcar que os dio la gana y la miel", ha respondido.

En ese mismo momento, Fabio ha pedido perdón: "Fue error nuestro no haber esperado a que volvieseis. Soy el primero que se disculpa por el grupo que ha estado comiendo y por mí". "No sabíamos cuándo ibais a volver ni que estabais haciendo, porque nadie nos lo notificó", ha insistido Mónica. "Ni nosotros tampoco. Teníais que esperar a que llegáramos. Si esto, lo hubiera hecho otra persona, cuando el líder no hubiera estado aquí… ¡Tela marinera! Lo que hubiera pasado aquí. Y tú lo sabes", ha sentenciado la intérprete de 'Hoy quiero confesar'.

Cuando han terminado de desayunar, Mónica Hoyos ha iniciado un monólogo contra Pantoja, con Omar Montes de espectador: "¡Qué cambio de Isabel! Me parece muy feo, por parte de los dos, pero más por parte de Isabel, porque tú no has estado en nuestro grupo. Isabel sabe perfectamente que, durante todos estos meses, he dejado de comer un poco de arroz y de pescado para dárselo a quién sea".

Ha empezado a llorar y ha proseguido con el discurso, sin mirar a Omar: "Cuando yo traigo el marisco, no estoy pensando: "¿Cuál es el más grande a ver si me lo como yo?". Y eso lo sabe de sobra mucha gente que está ahí. Que esté hablando así, nada más despertarse, cuando estoy tomando un café... Nunca pido que me den nada. Yo no soy imbécil y me fijo en quién le cae mejor a quién, cuando sirve uno u otro. ¡Iros a la mierda, hombre!", ha expresado la madre de la hija de Carlos Lozano.