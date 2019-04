Supervivientes 2019 dio el pistoletazo de salida, y todas las miradas estaban puestas en una de sus integrantes más especiales de esta edición: Isabel Pantoja. La cantaora ha sido la última en saltar del helicóptero que le llevaba hasta la isla y, desde ahí, reencontrarse con sus compañeros en esta nueva etapa televisiva para Isabel Pantoja. Desde el mismo helicóptero, la tonadillera dijo: “Quiero decir a toda mi familia que estoy bien y mandarle todo mi cariño". Sin embargo, las lágrimas cayeron por su rostro cuando el propio Jorge Javier Vázquez (presentador del espacio) y sus hijos le mandaban todo su apoyo desde el plató de televisión.

Isabel Pantoja se ha emocionado, ha llorado con su hija, ha sonreído con Kiko y se ha tirado del helicóptero �� #SVGala1 https://t.co/KAhJyrBy4N — Telecinco (@telecincoes) 25 de abril de 2019

Así ha sido el momento en el que Isabel Pantoja ha saltado al agua desde el helicóptero:

No obstante, no ha sido el único momento intenso para Isabel Pantoja. En la isla hondureña, Chelo García Cortés estaba esperando a la tonadillera, a la que no veía desde hacía cinco años. Entonces, Isabel Pantoja apareció de forma sorpresiva, por detrás, hasta que Cortés la vio, y se saludaron con una especie de abrazo y, simplemente, dos besos.

Sin embargo, este primer programa también ha dejado otros protagonistas, como los primeros saltos del helicóptero que hicieron Mónica Hoyos y Carlos Lozano. Otros dos que se reencontraron en la isla, en un ambiente en el que se palpaba la tensión, pero que quisieron amenizar con algún que otro piropo. ¿Serían reales o pura ironía?