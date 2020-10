¿Sufre Jorge Javier de pibonexia? El presentador se sincera sobre este trastorno

El famoso presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez,se ha planteado esta semana en su blog de la revista "Lecturas" si padece un trastorno que una popular presentadora ha denominado como 'pibonexia'.

La pibonexia es un trastorno que sufren aquellas personas que creen que están más buenas de lo que realmente son. Y evidentementemente, Jorge Javier se hizo la gran pregunta: “¿Me pasa a mí?

Después de haber sido llamado personalmente por Susi Caramelo para invitarlo al primer congreso de pibonexia, el presentador, que no tenía ni idea de a qué se refería con ese término, empezó a plantearse muchas dudas acerca de este trastorno.

“¿Me pasa a mí? En un principio, pensé que sí y ahora ya, después de meditarlo mucho, creo que no. Voy a intentar explicarme. Si tu físico te produce inseguridad y trabajas en televisión de una manera tan continuada como la mía, la relación con el espejo es muy complicada. Fundamentalmente porque siempre te vas a ver mal. Y porque tu estado anímico se refleja también en el físico. Hay temporadas que no tienes ganas de nada y te dejas, y eso se traduce en mala cara, kilos de más, apatía generalizada. Cuando veo imágenes de archivo mías, sé perfectamente cómo estaba anímicamente. O me puedo hacer una idea bastante aproximada", comenta el presentador tras pensar detenidamente en sí sufre esta enfermedad.

La respuesta del presentador ante la enfermedad

Jorge Javier le explicaba a Susi Caramelo después de hacerse la pregunta de si sufre o no pibonexia, que con el paso del tiempo después de verse siempre mal y feo, uno se empieza a aceptar tal y como es, se empieza ver incluso bien y disfruta de lo que ve delante del espejo: “Aceptas lo que ves, te conoces mejor y aprendes a sacarte partido. Ya no te fustigas por lo que antes te parecía insalvable y empiezas a quererte y a cuidarte más. Otra cosa: el tiempo es una gran ventaja para los que no hemos sido guapos de manual porque se nos exige menos. La gente es más cruel examinando el paso de los años de los guapos que de los del montón.

A los primeros parece que se les pasa factura –o se les cobra la envidia sufrida– y una arruga en el rostro se eleva a ruina y destrucción. Los del montón, sin embargo, ganamos con los años y nos convertimos en interesantes. Y luego está el hecho de que hay gente muy mona que se fija en nosotros porque salimos por la tele, así que es fácil tener una realidad distorsionada de ti mismo hasta que cumples muchos años. No, no sufro de pibonexia. Lo mío es una realidad: tengo unos 50 espléndidos. Y esto no hay quien lo pare, Susi Caramelo".

Jorge Javier y el término “pibonexia”

Tras este discurso a Susi Caramelo, Jorge Javier Vázquez confirmaba que él no creía tener la enfermedad de pibonexia, solamente comentaba que tras mucho tiempo y años frente al espejo, uno mismo se empieza a querer, concluyendo así: “No, no sufro de pibonexia. Lo mío es una realidad: tengo unos 50 espléndidos.”

Uno de los presentadores más famosos de la televisión reconoce no haber entendido a la primera a que se refería Caramelo cuando lo invitó al congreso de esa enfermedad: “Yo al principio escuché “vigorexia” y me asombré porque tampoco considero que lo mío sea para tanto” reia Jorge Javier ante la equivocación de no haberlo entendido.

El término, aunque ahora ha quedado grabado en su mente tras el debate interno que tuvo consigo mismo, era totalmente desconocido para él, al igual que para muchas personas que gracias a esta curiosa anécdota del presentador, se habrán quedado con el término grabado.

"Pibonexia" fue un término inventado por la comediante española Susi Caramelo quien fue la primera en autodiagnosticarse este trastorno y que ahora muchos de sus espectadores se preguntan si ellos mismos lo sufren.

Ahora que ya sabe lo que es y conociendo la enfermedad y su significado en mayor profundidad, Jorge Javier Vázquez puede estar tranquilo al afirmar que no sufre de pibonexia y que se siente orgulloso de sentirse guapo ante el espejo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El desafortunado comentario con el que Jorge Javier hunde a María Patiño: "De relleno"