La sorprendente transformación de Ana de Armas en Marilyn Monroe

Ana de Armas después de aparecer en películas como Toc Toc, Blade Runner 2049 y Juego de Armas entre otras, ahora la actriz hispano-cubana está inmersa en la grabación de Blonde, donde hará de Marilyn Monroe. Esta película se estrenará en Netflix próximamente, pero, tras varias semanas de rodaje, ya han salido a la luz las primeras imágenes de Ana de Armas como Marilyn. En esas fotos se puede ver a la actriz dentro de un coche y entrando en el camerino. Las redes se han hecho eco del look de la actriz: el pelo rubio y ligeramente ondulado, muy distinto a como lo luce normalmente.

ana de armas as marilyn monroe on set of netflix’s new film blonde, she’s securing the emmy pic.twitter.com/EaXVjzIFVK