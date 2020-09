La sorprendente revelación de Carmen Alcayde sobre cuánto dinero gana Jorge Javier: "Ya me gustaría"

Carmen Alcayde y Jorge Javier Vázquez formaron durante años una de las parejas televisivas de mayor éxito. Al frente del mítico "Aquí hay tomate" revolucionaron la forma de contar las noticias sobre prensa rosa. Los analistas de televisión coinciden en que el actual "Sálvame" nació de ese programa. La pareja se rompió y ahora Jorge Javier Vázquez es el presentador estrella de Mediaset. Mientras, Carmen Alcayde ha estado dos años presentando "El Madroño" en Telemadrid con un formato similar al de "Aquí hay tomate". Ahora es colaboradora de "Zapeando", en LaSexta.

Precisamente en este programa, Alcayde ha recordado que ella no ha participado en "Sálvame" salvo la visita para la inauguración de ‘Sálvame Tomate’. Sin embargo, sí ha lanzado guiños hacia el programa como que baila el chuminero (el famoso baile de Lydia Lozano, una de las colaboradoras de "Sálvame") "hasta altas horas de la madrugada”. Además tampoco dudó en hablar del 'sueldazo' que cobra Jorge Javier en Mediaset. “Me gustaría cobrar en todo un año en Zapeando, lo que cobra Jorge Javier por un día en Sálvame”, ha dicho entre risas la colaboradora. Una sentencia que claramente deja entrever que el sueldo astronómico de Jorge Javier contiene varios ceros.

EL LÍO DE LA TARTA

¿Y por qué Carmen Alcayde ya no está en Mediaset? Tirando de ironía, la presentadora recordó hace unos meses el momento más delicado que vivió con Jorge Javier mientras presentaban juntos "Aquí hay tomate". "Una vez que tenía que tirarle una tarta a Jorge Javier en plan gracia y habíamos acordado tirársela al pecho. Yo nunca le había tirado una tarta a nadie y sin querer se la lancé a la cara“, recordaba bastante intranquila.

Carmen ha admitido que Jorge Javier se enfadó mucho por esta circunstancia. “Yo creo que no me lo ha perdonado, por eso ya no estoy en Mediaset“, añadía Alcayde sorprendiendo a todos. “Este es el titular de la tarde, ha llegado el gordo“, bromeaba.

Una relación de amor-odio que el propio Jorge Javier también ha confirmado en numerosas ocasiones. "Había veces que íbamos al plató y no nos hablábamos. Y el realizador tenía que hacer esfuerzos porque no nos dirigiéramos la palabra", ha contado.

EL SUELDO DE JORGE JAVIER

Según un artículo de Vózpopuli publicado en septiembre de 2019, el presentador catalán amasa una gran fortuna fruto de estos años en la primera línea de la televisión. Su sueldo en Mediaset giraría en torno a los tres millones de euros por temporada. A esto habría que sumar lo que factura con sus obras de teatro, sus novelas y su blog en la revista 'Lecturas'.

Gracias a ese 'sueldazo', Jorge Javier ha podido sumar un gran patrimonio. Según "Lainformacion.com", Jorge Javier declara desde 2003 sus actividades en su sociedad, Jorge Javier S.L., que cuenta con un activo de 4,5 millones de euros y no presenta deudas significativas. En 2016, esos activos sumaban 5,3 millones.

Jorge Javier también dispone de un chalé de lujo a las afueras de Madrid. Los precios de los mismos en esta privilegiada zona rozan los tres millones de euros. Según Vozpópuli, "la finca consta de cinco habitaciones, cuatro baños, jardín, piscina, aparcamiento subterráneo y una pista deportiva". El presentador también dispone de un 'pisazo' en pleno centro de Madrid. Ambas propiedas las puso a la venta, el chalé por unos 4 millones de euros y el piso por un millón y medio de euros. Pese a las rebajas en los dos precios, finalmente no ha podido venderlas y las ha retirado de los portales digitales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La despiadada crítica de Jorge Javier a Ayuso: "Lo peor no es que sea desastrosa"