La sorprendente reacción de Risto Mejide con este aplaudido espectáculo en 'Got Talent'

Clownic, espectáculo interpretado por Gerard, Carles y Edu, ha conseguido emocionar al jurado de 'Got Talent' (Dani Martínez, Risto Mejide, Edurne y Paz Padilla) con un trabajo desternillante. Los integrantes de la compañía teatral de Reus (Tarragona) han explicado que en 1998 empezaron interpretando actuaciones de Tricicle. Y no fue hasta 2011, cuando comenzaron a crear espectáculos propios con la colaboración del mítico trío cómico mencionado.

Su objetivo está claro: atraer a más gente al teatro. "Venimos porque cuando vas a un teatro solo te ven entre 200 y 400 personas y aquí te ve muchísima más gente. Nos gustaría que cuando fuéramos por los pueblos toda la gente que nos vea aquí vengan al teatro", ha explicado Gerard.

Dani Martínez, humorista y presentador de 'La Verbena de CADENA 100', ha aplaudido el espectáculo magistral que ha protagonizado Clownic: "Me he divertido mucho. Soy muy fan de este tipo de números. Me parece muy bien que hayáis tomado esta decisión, porque el teatro es muy difícil, si no tienes medios y recursos. Pero al final lo que hacéis día a día está muy bien hecho. Lo ejecutáis muy bien. Y encima ya sabéis que aquí tenéis muy poco tiempo, tenéis que ser muy efectivos y lo habéis sido". "Me encanta que le gente vaya al teatro, pero si no que el teatro vaya donde está la gente. Me encanta que vengáis aquí y que tengáis esta proyección. Os lo merecéis", ha confesado Paz.

item no encontrado

"Me da mucha rabia que solo tengamos dos minutos, porque me he quedado con las ganas de seguir viendo más", ha expresado Edurne. "Pues ya sabes. Pagas la entrada y te vas a verlos al teatro", ha señalado Risto. "Pues no te digo yo que no lo haré", ha apuntado la intérprete de 'Amanecer'. "Seguro que te invitan", ha afirmado el presentador de 'Todo es mentira'. "No, yo pago mi entrada", ha asegurado la popular cantante. "Al teatro hay que ir pagando. Hasta los amigos tienen que pagar", ha sentenciado Dani. "A mí me ha encantado. Yo voy si me invitáis", ha indicado Risto, contradiciendo a propósito sus palabras anteriores y causando las risas del público y de sus compañeros.