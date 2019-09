El sorprendente motivo por el que Jorge Javier Vázquez tiene miedo a encontrarse con María Teresa Campos

Jorge Javier Vázquez confesó este verano que se encontraba en uno de los momentos más duros de su vida. La edad no perdona por mucho que nos cuidemos y el presentador de 'Supervivientes', 'Gran Hermano' y 'Sábado deluxe' es consciente de ello: "En diciembre de 2018, le contaba a Bertín Osborne que estaba viviendo uno de los momentos más felices de mi vida y, este marzo, sufro un revés de salud. Poco tiempo después, mi mejor amiga está a punto de morir, uno de mis mejores amigos lucha contra una terrible enfermedad tras ser operado de urgencia y otra persona muy querida tres cuartos de lo mismo. Intuyo que esto va a ser la vida a partir de ahora y me rebelo".

Vázquez ha reconocido que siempre ha admirado a María Teresa Campos desde que era adolescente, cuando la que fue el referente informativo de los magacines presentaba 'La tarde', de TVE: "Desde el principio, vi algo en ella que me atrapó. Para empezar, no era una jovencita ni un bellezón, que era lo que se estilaba. Tenía marcha, mundo y era combativa. Fue de las primeras que enarboló la bandera del feminismo en televisión".

"Le dimos cera para aburrir"

Curiosa admiración la suya si recordamos el trato a la matriarca de las Campos en el programa que le ensalzó en el firmamento de los presentadores de la prensa rosa: "Cuando estaba en 'Aquí hay tomate' la cogimos por banda y le dimos cera para aburrir. No supe cortar a tiempo y recuerdo que uno de mis miedos recurrentes que le contaba a mi psicóloga era encontrármela". Tal era su temor que no podía parar de pensar en el hecho de ver de frente a la periodista: "Paseaba por los aeropuertos con los radares encendidos".

Poco después se reconciliarion con Carmen Rigalt como mediadora, pero la paz no duró demasiado y una discusión en 'Sálvame' volvió a llevar la discordia a la relación entre ambos: "Me largué del plató porque ella sabe cómo sacarte de quicio sin que se note". "He trabajado con ella y era dura, pero es que esta no es una profesión de débiles. Pero, vamos, que tampoco era malvada. La Campos no es mala persona. Si lo fuera, no hubiese escrito este artículo", ha sentenciado.