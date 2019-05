El sorprendente flechazo de Paulina Rubio con un concursante de 'La Voz Senior'

Las actuaciones de los más mayores en las audiciones a ciegas de 'La Voz Senior' nos han vuelto a poner los pelos de punta y han hecho florecer nuestros sentimientos y los de los 'coaches', este miércoles, 29 de mayo. Juan Mena, barcelonés de 72 años, ha interpretado una versión del bolero ‘Cómo fue’, de Beny More, alternando voz y saxo: "El bolero expresa el amor y el desamor de una pareja. Y es auténtico. Es el momento de cumplir mi sueño de niño".

Con el equipo de David Bisbal ya completo, Paulina Rubio, Antonio Orozco y Pablo López se han girado al inicio de la actuación. Durante toda la interpretación, ha habido una intensa conexión entre el 'talent' del programa de Atresmedia y la intérprete de 'Ni una sola palabra', que ha cantado junto al concursante, desde su asiento. Mena no ha dejado de mirar a la mexicana en ningún momento: "Cuando canto boleros se lo dedico a las mujeres que me inspiran".

Pablo ha reconocido la evidencia: "Solo te quería saludar. Has conseguido una cosa con el bolero: Paulina y tú estabais solos en el plató. Lo que haces lo haces de manera excelente. Ahora os dejo solos a los dos". "Yo también he visto como tú, a tu manera, la estabas mirando", ha señalado Orozco.

"Me has flechado"

Ha sido, entonces, cuando Rubio ha confesado que Juan le ha encandilado con su voz: "¿Sabes Juan? Ha sido un flechazo. Me has flechado con esa canción, esos pulmones y ese saxo".

En el momento de la elección, la cantante y el intérprete de 'Mi héroe' han disputado un duelo de titanes para que el 'talent' escoja sus respectivos equipos. Orozco ha cantado un fragmento de 'Yo no me doy por vencido', de Luis Fonsi, y Paulina un tema propio: 'Ese hombre es mío'.

Sin embargo, finalmente, Juan Mena se ha unido al equipo de Antonio Orozco, ante la atónita mirada de los 'coaches': "Me gusta cómo es y cómo canta", ha explicado el concursante. "Me he de recomponer", ha asegurado Rubio. "Me he quedado loquísimo", ha expresado Pablo.