Skate, locura y diversión en "Flipante Noa" la nueva serie de Disney Channel

Silvia García Herráez

Montar en patinete, hacer giros con una BMX o bajar y subir las cuestas subida en un "skate" es el sueño de Noa, la protagonista de "Flipante Noa" -la nueva serie española que Disney Channel estrena el próximo 28 de septiembre- que hará todo lo posible por quedarse en el instituto ESKA.

La joven madrileña de 12 años, Virginia Cárdenas es la encargada de dar vida a Noa, esa chica "bondadosa, aventurera, loca y amigable" que llega desde la Antártida al internado ESKA (una escuela para apasionados del "skate") para ponerlo todo "patas arriba".

"Cuando Noa llega al colegio ESKA, todo le parece nuevo y fascinante, 'flipa' con cada cosa que ve porque ella venía de vivir en la Antártida y allí no hay estas cosas", explica Cárdenas a Efe en la presentación de la serie.

El sueño de Noa es ser un as del deporte, aprender a patinar y a montar en BMX, el único problema es que no consigue ni correr por un pasillo sin chocarse con una papelera.

"Al principio no tenía ni idea de cómo montar en un patín, pero tras rodar la serie he aprendido un poco, por lo menos a sostenerme, ya las piruetas se las dejo a los profesionales", cuenta entre risas la actriz.

Cárdenas, que para lograr el personaje tuvo que pasar un casting con más de 200 niñas de toda España, se muestra muy contenta por la oportunidad que le han dado. "Cuando mis padres me dijeron que había conseguido el papel protagonista no me lo creía, empecé a llorar de la emoción", añade.

Quien no tuvo que pasar un casting tan exhaustivo fue la cómica y actriz Sara Escudero, quien interpreta en la serie a Theresa, la directora del instituto ESKA. "Mi personaje quiere con locura a los niños, es una especie de 'Señorita Rottenmeier', pero enrollada, quiere hacerse respertar, pero no puede", apunta Escudero.

La aversión de Theresa al deporte es clara y sincera, porque es alguien capaz de lesionarse a sí misma como espectadora en una competición de skate. "Yo ni pregunté cómo se llamaba la serie, ni para dónde era, ni cuándo se rodaba, lo que pregunté es si me tenía que subir a un monopatín, y cuando me dijeron que no, fui para alante con todo", confiesa la cómica.

"Flipante Noa" se rodó en verano en un colegio de la localidad de Seseña (Toledo). A la pregunta de ¿te has perdido las vacaciones? Cárdenas responde que la da igual.

"Venir al rodaje era tan divertido, que no pensaba en las vacaciones. Para mí ha sido más bien un verano aprovechado, hacer algo que me gusta y con buena gente ha sido genial".

A lo que Escudero añade que solo sabían que estaban en verano "por la cantidad de calor que hacía, pero por lo demás ha sido un rodaje estupendo y divertidísimo", durante el que han creado "una pequeña familia".

Cárdenas, cuando era más pequeña y veía la serie de "Jessie" (protagonizada por Debby Ryan, Cameron Boyce p Skai Jackson, entre otros) soñaba con poder salir en una serie de Disney Channel, ahora ese sueño se ha cumplido. "Me alegra poder ser el referente de los niños que vean la serie, seguro que muchos de ellos quieren estar donde yo estoy ahora y ojalá lo consigan", explica la actriz.

Para poder lograr su sueño, Noa va a estar acompañada por sus amigos Charly (Diego Poch) y Lucas (Beltrán Remiro), y por su "Pepito grillo", el pingüino Kev, un personaje totalmente animado que le dará los mejores consejos. "Fue muy gracioso grabar las partes con Kev porque me ponían una marca en la pared y yo tenía que hablar con ella", aclara riéndose Cárdenas.

Aún no se ha estrenado la primera temporada y Cárdenas y Escudero ya piensan en una segunda, pero para eso habrá que esperar un pocos más, "mientras que disfruten de la primera tanto como nosotros lo hemos hecho grabándola", señalan ambas.

"Flipante Noa" es una coproducción con Disney Channel Italia, contará con 20 episodios que se emitirán tanto en España como en Italia. EFE