El simpatizante de Vox que ridiculiza el feminismo en First Dates

'First Dates' es ese programa donde la gente va a buscar del amor. Sobre los temas a tratar en una primera cita hay mucho escrito. Siempre se puede buscar puntos en común, hablar de gustos gastronómicos, musicales o culturales. Hablar de anteriores experiencias amorosas y por qué no habían funcionado también puede ayudar a conocer mejor a la otra persona. La política, a pesar de poder parecer un tema más conflictivo, también es un tema igual de digno que cualquier otro para estrechar vínculos o para decidir que no se tiene nada en común.

El programa presentado por Carlos Sobera, con un juego de preguntas, puso a dos candidatos en busca del amor a hablar de política y ninguno se cortó un pelo.

Fue el caso de Isaac y de Motiki (Moti). Él de Bilbao, residiendo en Tenerife, osteópata, nutricionista deportivo y entrenador de competición. Ella, de Las Palmas, de padre de Costa de Marfil, socorrista y vinculada al mundo del deporte acuático desde joven.

La química no tardó en saltar: "Me encantó, lo vi muy viril y deportista", declaraba Moti en sus primeras impresiones. Isaac por su parte afirmaba "que le había parecido una persona muy agradable y hemos conectado muy bien".

La cita fluía entre estos dos candidatos al amor, ambos con un hijo y aficionados al deporte y al fitness. Ambos coinciden en que buscan a alguien "que les de espacio" y que ya son "mayorcitos" para saber lo que hacen.

Con la cita yendo por buen puerto, comenzaron un juego de preguntas 'algo comprometido'. La primera pregunta; la opinión de ambos sobre los toros. Moti se adelantaba a afirmar que "los toros no me gustan, el maltrato animal no va, me parece una aberración". Ante esta respuesta, Isaac no pone ningún problema.

Isaac y Moti durante su cita en First DatesMediaset

En la siguiente pregunta, el programa les pregunta por sus políticos favoritos. Aquí el primero que se adelantaba a responder era el entrenador personal: "La verdad es que de política voy fatal, te puedo decir que partido me va más en este momento que es VOX. Me parece que va bastante bien encaminado con lo que yo creo que debería ser". "¿Un poco fuerte no?" respondía Moti mientras que Isaac seguía argumentando que "vamos no me digas de política porque procuro no ver mucha televisión y que sea una cosa que no priorice en mi vida".

Fuera de cita, Moti afirmaba a cámara que se había quedado un poco "en shock" pero que no le daba finalmente mucha importancia ya que su cita le había dicho que no estaba puesto en política y no le daba importancia. Isaac le preguntaba por su político favorito, a lo que la socorrista respondía Albert Rivera.

La siguiente pregunta era leída por Moti: ¿Qué piensas sobre el feminismo?. Sin pelos en la lengua, el vasco afincado en Tenerife se sinceraba: "No le veo sentido, me parece exacerbado. Me parece ridículo eso de que las mujeres salgan a la calle. No creo que sea porque seas mujer, eres una ciudadana, eres una persona y tienes derecho” sentenciaba. Fuera de ser un problema para Moti, estas declaraciones no chocaban con su forma de ver el feminismo; "Yo opino igual".

Tras una cita algo 'política' y que había ido sobre ruedas, Moti afirmaba que "me ha gustado todo, no le he visto nada malo", mientras que Isaac decía 'como un buen caballero' pagar la cena integramente.

En la decisión final, los dos pretendientes decidián tener una segunda cita, darle una oportunidad al amor e intercambiarse los números para verse en alguna de las dos islas.