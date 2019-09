El secreto mejor guardado de Miguel Ángel Silvestre para preparar el papel en su última serie

Miguel Ángel Silvestre ha desvelado cómo se ha preparado para adaptarse al acento cubano y para ponerse en la piel de Pablo Ibar en la serie 'En el corredor de la muerte': "Tuve la oportunidad de ir a Cuba y compartir una experiencia de seis días con la que hace de mi madre, una actriz muy reconocida allí, Laura de La Uz, y me dijo: "Miguel, tú háblale a todos como si fueras cubano. Si te lanzas, te lanzas". Al principio era imposible que no se dieran cuenta, pero poco a poco ella me iba diciendo en lo que fallaba. Llegó un momento en que llegué a estar cómodo y el acento me daba una personalidad".

“Ya he visto en #EnElCorredorDeLaMuerte y Miguel Ángel Silvestre está... �� no quiero decir tacos. Está ESPECTACULAR” Pablo Motos. #MiguelÁngelSilvestreEH pic.twitter.com/cFNdt2r5FC — Movistar+ (@MovistarPlus) September 10, 2019

"Hablaba a todos en cubano"

La implicación del intérprete de 'Sense8' y 'Velvet' para conseguir su objetivo en la ficción de Movistar+ fue máxima: "Hablaba a todos en cubano, incluso a mi madre y mi hermana. Tomé una decisión, porque teníamos muy poco tiempo, había que comprometerse y al director le gusta mucho improvisar. Llegó un momento en que dejó de ser un juego y empezó a ser una realidad".

"Les hablé a todos con acento cubano menos a una persona, a Álex de la Iglesia, que me propuso protagonizar '30 monedas'. Mi representante me dijo: "Ni se te ocurra hablarle en acento cubano, que es un director, habrá visto algo en mí y a ver si la liamos”. Le hablé con acento español", ha confesado.