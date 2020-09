Santiago Segura se queja de cómo es tratado por Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Santiago Segura y Toni Acosta han sido los invitados de la noche del míercoles en'El Hormiguero'. El director y la actriz han visitado el programa presentado por Pablo Motos para hablar del éxito taquillero de 'Padre no hay más que uno 2', que, a pesar de la complicada situación en el cine como consecuencia del coronavirus, ha sido vista por más de dos millones de personas.

Pero, a pesar de las elevadas cifras de audiencia, parece que Motos todavía no ha visto el film: "Ya sé que tendría que haberla visto, pero no la he visto", ha confesado. Esta declaración por parte del presentador ha parecido molestar al actor invitado: "¿Si yo fuera Will Smith tendrías los huevos de no haber visto mi película? Donde hay confianza da asco", respondió segura con humor.

Asimismo, el cineasta recriminó a Motos el no haber recibido las ventajas del "invitado infinity" como hicieron el día anterior con Mario Casas, ya que, al igual que dicho actor, también había visitado el plató más de 20 veces. A pesar de ello, a modo de sorpresa, minutos después, le sacaron su silla dorada, el reloj joya, la taza y la tarjeta personalizada.

⌚️@SSantiagosegura recibe un reloj joya @TAGHeuer por ser nuestro invitado Infinity y haber venido al menos 20 veces #AcostaSeguraEHpic.twitter.com/nEWcWOIAiT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 9, 2020

No obstante, Segura quiso recordar al equipo del espacio que no le han vuelto a llamar como colaborador, lo que parece haberle sentado mal, dado que no ha sido avisado después de haber tenido varias secciones en el formato. "En el pasillo me ha dicho Cristina Pardo que qué pasaba que no me habían vuelto a llamar de colaborador y digo, '¿ah, me han echado?'", ha preguntado el productor.

"Así que las Melody Twin, Tamara Falcó.... renovando el parque móvil y yo fuera. No me habéis dicho ni '¡hasta luego, Lucas!' Vamos a ver, Pablo, esta obsesión tuya de rodearte de jovencito te va a salir mal", concluyó. "Santi no te preocupes que ya no te va a traer más tampoco de invitado", le respondió Acosta entre risas.