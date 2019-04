Rossy de Palma se incorpora a la serie basada en relatos de Anaïs Nin

TELEVISIÓN SERIES

La actriz española Rossy de Palma se acaba de incorporar al rodaje de "Little Birds", la serie de Sky basada en la colección de relatos eróticos de Anaïs Nin, que también cuenta en el reparto con otro español, Pep Tosar.,La serie, que tendrá seis episodios, está dirigida por Stacie Passon ("Billions", "House of Cards") con guion de Sophia Al-Maria y se rueda desde hoy en la localidad gaditana de Tarifa, para trasladarse a Manchester (Inglaterra) a partir de mayo. ,"Little B