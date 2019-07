Rosa Benito e Irma Soriano desvelan sorprendentes secretos en 'Ven a cenar conmigo'

Rosa Benito ha sido la primera anfitriona y la gran protagonista de la primera entrega de la nueva edición de 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition', en la que competirá con Irma Soriano, Loles León y Belinda Washington para conseguir el premio de tres mil euros.

Si cenar con @RBenitoOficial nos pone las pilas a tope, lo de compartir mesa con @loles_leon, @soriano_irma y @BelindaWB nos parece ya una fantasía. ¡Os esperamos hoy a las 22:40 en @telecincoes en el arranque de la nueva #GourmetEdition! �� https://t.co/P4bnd9lndB pic.twitter.com/mKyNTnYJIW — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) July 16, 2019

Rosa ha desmentido los rumores de las malas lenguas sobre la división del núcleo familiar: "Me siento una más, pero mis hijos son Jurado. Eso es maravilloso. Es mentira lo que dicen de que mi familia se ha roto, pero es verdad que estoy soltera".

La excolaboradora de 'Sálvame' ha confesado que la religión es muy importante en su vida: "Cuando una está muy desesperada siempre mira arriba y dice: "¡Dios mío!". Y siempre te escucha. Le tengo mucha fe a la Virgen de Regla, a Santa Gema y a Juan Pablo II. Pero creo que todos somos budistas y me he enseñado a poner la mente en blanco".

¡Así os vais a quedar esta noche después de disfrutar de las anfitrionas de la nueva #GourmetEdition! �� ¡A las 22:40 en @telecincoes! https://t.co/P4bnd9lndB pic.twitter.com/nQaMmn5lYL — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) July 16, 2019

Rosa Benito ha preparado un gazpacho de entrante (Pasión del sur), un plato principal con el solomillo como ingrediente rey (Recuerdos de tu persona), parecido al que preparaba su madre, y un postre en homenaje a Rocío Jurado (Cielos de rosa de pitaminí). "No sé el tiempo que estaré aquí, pero me encantaría dejarles un bonito recuerdo. Los sentimientos siempre están ahí", ha expresado entre lágrimas.

"Me encantaría saber cuál será el día de mi muerte"

La hermana de la más grande nos ha dejado los ojos como los de los caminantes blancos de 'Juego de Tronos' cuando ha reconocido que quisiera saber cuándo será el último día de su vida: "A mí me encantaría saber cuál será el día de mi muerte". "Apaga y vámonos", ha expresado Belinda Washington. "Hay que ser previsora. Yo ya tengo hecho el testamento vital", ha señalado Loles León. "Hay que hacerlo para quedarse tranquila", ha afirmado Irma Soriano.

Soriano, que fue compañera de Rosa en 'Gran Hermano VIP', concurso de Mediaset en el que quedó en tercer lugar, ha confesado que una de sus mayores aficiones es una tarea que hacemos normalmente en casa y que no hubiéramos imaginado nunca: "Me encanta doblar calcetines, porque me entretengo entre que encuentro un calcetín y su pareja, porque no tienen la misma bolilla, el mismo desgaste, etc. ¿A ti no te pasa?".