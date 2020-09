Roberto Leal desvela el decisivo consejo que le dio su padre cuando era albañil: "Lo hice por él"

Roberto Leal se mantiene como uno de los presentadores más cotizados de nuestra televisión. Tras dar el 'pelotazo' hace tres años con "Operación Triunfo", su nueva etapa al frente del mítico concurso "Pasapalabra" le está granjeando numerosas simpatías. Aunque los cambios siempre son arriesgados, al andaluz le está yendo muy bien. El público fiel a este espacio está muy contento con su llegada y el programa va viento en popa en audiencia. De hecho, en los últimos días está ganando en su franja horario a "Sálvame" (Telecinco).

Roberto es una de las personas más queridas, algo que él lleva con orgullo y honor. Pese a estar en lo más alto de la ola del éxito, Leal tampoco olvida sus orígenes humildes. Así lo ha desvelado en una entrevista a Icon, publicada este domingo. El presentador ha recordado cuando era albañil y le tocaba ayudar a su padre en las obras. “Soy un afortunado. Si estoy cansado, me tomo un multivitamínico y al carajo. Me gusta ponerlo todo muy en perspectiva... Mira, mi padre era albañil. Yo he trabajado mucho con él en la obra, de joven. El otro día me recogió un conductor para ir a grabar Pasapalabra y me dice: ‘Puf, Roberto, esta semana grabas tres días y luego tienes otra cosa, ¿no?’. Pero, claro, ¿sabes la de camiones de sacos de cemento que he descargado?", señala Roberto.

Sin duda alguna, a Roberto le ha costado mucho llegar hasta lo más alto. Y lo ha hecho amparado por el sabio consejo que le dio su padre cuando le acompañaba en las labores de albañil. "Cuando me equivocaba en algo ya me lo decía él: ‘Estudia, hijo, estudia’. Y por él lo hice”, ha recordado.

LLEGAR A MADRID ENTRE LÁGRIMAS

Con 24 años llegó a Madrid persiguiendo un sueño. “Me vine solo y me recuerdo en aquel Ford Escort, cargado hasta arriba, con dinero en el bolsillo para aguantar hasta el primer sueldo y llorando desde que, a partir de Córdoba, fui consciente de lo que dejaba atrás. Había dejado a mi madre, mi hermana, mis amigos, las chirigotas... Tomé la decisión inconscientemente, algo en mí tenía claro que tenía que hacerlo y que no iba a ser para poco tiempo”, rememora.

Afortunadamente, Roberto decidió dar ese paso y ahora es uno de los presentadores más exitosos de nuestra televisión. Sin olvidar, eso sí, sus orígenes. Él luce con orgullo el acento andaluz que muchos han criticado, como fue el caso de Pablo Motos durante un programa de "El Hormiguero". “Cuando empecé a trabajar venía del pueblo, me dijeron de limarlo un poco y obviamente eso siempre entendí que debía ser así. Pero de ahí a quitármelo... Nada tiene que ver dicción y acento, a mí se me entiende perfectamente. Lo poco o mucho que conecte es por ser como soy. Si tengo que pensar en cómo digo algo más que en lo que tengo que decir, mal vamos”, asegura.

