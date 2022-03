Risto Mejide revela la llamada que le hizo Revilla tras contagiarse por coronavirus: "No se enfade"

Este martes, Risto Mejide volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Todo es mentira'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en los contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron y la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, el programa realizó una conexión en directo con Miguel Ángel Revilla para analizar las últimas noticias.

Sin embargo, antes de debatir sobre lo sucedido en Ucrania, el conductor del espacio quiso contar una anécdota personal que vivió con el propio presidente de Cantabria hace unos meses y que hizo reír a los presentes en el plató. Risto ha revelado que, cuando volvió a dar positivo por coronavirus, la primera llamada que recibió fue la de Revilla, quien se mostró muy preocupado por su estado de salud.

"A la gente hay que llamarla en los momentos difíciles y tengo que decir públicamente que, la última vez que me contagié de covid, la primera persona que cogió el teléfono y me llamó fue usted. Y se lo tengo que agradecer públicamente. Eso dice mucho como persona", contaba el presentador, mostrándose muy agradecido con el político.

Sin embargo, Revilla le cortó, mientras negaba con la cabeza. "No, no, no. Vamos a ver", interrumpía a Risto, dejando muy sorprendido al presentador por su brusca reacción. "No se enfade, hombre", le pedía el comunicador entre risas, al no esperarse esa contestación. "Ese no es ningún mérito", señalaba el invitado. "Hombre, sí lo es. Acordarse de mí, yo lo valoro. Valoro estas cosas", insistía el publicista.









"¿Cómo no lo voy a hacer?"



"No es ningún mérito. Te conozco desde hace años, veo además que no estás asintomático, sino en una situación complicada e, inmediatamente, que tengo tu teléfono, te llamo. Pero, ¿Cómo no lo voy a hacer?", explicaba Revilla. "Hay mucha gente que no lo hace", apuntaba el presentador.

"Yo no tengo enemigos, tengo rivales. No puede haber nadie al que yo le haya negado el saludo ni tenga con él afecto en momento en los que están viviendo alguna complicación", declaraba el presidenta de Cantabria, teniendo así una reacción que ha echo reír tanto al presentador como a los colaboradores. "Pues por eso yo se lo quería agradecer públicamente", repetía Risto.

"Es algo tan normal que no lo tomes como un gesto extraordinario porque lo hago con muchísima gente", soltaba Revilla. "No me considero espacial tampoco. Ya lo sé. Cuando se dio el momento yo se lo agradecí mucho y se lo agradezco de nuevo", aseguraba el presentador sin poder contener la risa. "Si llamé al señor Casado que no tenía su teléfono, cómo no te voy a llamar a ti", reconocía el entrevistado.