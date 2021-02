Revelada la imagen más dura de Diego Arrabal en el hospital tras ser contagiado: "No es broma"

El coronavirus no es ninguna broma. Puede parecer estúpido hacer dicha aseveración cuando España suma más de 80.000 muertos de forma oficiosa y millones de contagiados. Muchos positivos han logrado sobrevivir al virus, pero han pasado semanas muy difíciles en una cama de un hospital. Algunos, intubados y con dificultades para respirar.

Diego Arrabal es uno de los colaboradores más polémicos de ‘Viva la vida’, pero ha aprovechado su condición de personaje famoso para lanzar un mensaje muy serio a través de sus redes sociales, donde alerta del peligro del Covid-19 tras haber dado positivo. El colaborador estuvo ingresado en el hospital y esta impactante imagen la ha acompañado de una importante reflexión que se ha hecho después de varios días enfermo.

Con esta acción, el colaborador ha querido visibilizar la importancia de tener cuidado con los contagios y no saltarse las normas sanitarias porque puede tener graves consecuencias como en su caso. Con la mascarilla de rigor y tumbado en una camilla, ha asegurado que luchará hasta que no le queden fuerzas para curarse porque este virus no es ninguna broma.

Diego Arrabal, ingresado en el hospital por Covid-19

“Quizás no sea ejemplo de nada ni de nadie, pero me sale del corazón deciros que este virus no es broma”, comienza diciendo Diego Arrabal en su mensaje. Unas palabras que ha acompañado de una fotografía desde el hospital con la que pretende concienciar sobre la importancia de cuidarse y no tomarse a cachondeo las medidas porque sí, el virus existe y puede ser muy peligroso. “Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme”, continúa diciendo en la imagen.

Y, por último, ha querido escribir una reflexión en alto en forma de pregunta en la que se cuestiona si ha sido lo suficientemente responsable para haber acabado así. “Pero ahora me hago una pregunta: ‘¿por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?’”, se pregunta a sí mismo. Rápidamente el mensaje lo han compartido amigos y compañeros, entre ellos Toñi Moreno e Isabel Rábago, que le han mandado toda la fuerza del mundo y le han llenado de ganas para seguir luchando para salir del hospital cuanto antes y recuperar su vida con normalidad después de casi dos semanas batallando contra el coronavirus.

El lado más sensible del 'duro' Diego Arrabal

Diego Arrabal no suele mostrar al mundo ciertas parcelas de su vida personal y poco sabemos acerca de su vida privada, más allá de que tiene un hijo al que quiere por encima de todo. Pero la Navidad es mágica y nos mostró en directo su lado más sensible y desconocido gracias a un mensaje que le mandó su madre a ‘Viva la vida’ para felicitarle las fiestas. El colaborador no pudo evitar emocionarse ya que su madre se encuentra en una residencia y apenas puede verla debido a la pandemia. “Es complicado, la he visto dos veces durante la pandemia y el día de Nochebuena pedí un favor porque mi hijo tiene 7 años y hacía 10 meses que no la veía. Él me lo pidió, se resume en minutos, en una mirada, pero es todo”, explicó. Y, aunque le cuesta decir ‘te quiero’ y mostrar sus sentimientos, lleva un año o año y medio diciéndoselo “porque es lo más bonito que le puede decir un hijo a una madre”.