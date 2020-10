El repaso de Ana Vázquez (PP) a Isa Serra en pleno directo: "Condenada a 19 meses de cárcel y aquí está"

La diputada del PP por la provincia de Orense, Ana Vázquez, sigue causando estragos entre los representantes de la izquierda. Unos días después de que una intervención suya en el Congreso se hiciera viral por tumbar al Gobierno en sólo dos minutos, la dirigente popular ha vuelto a causar sensación durante su participación en "El programa de Ana Rosa" de Telecinco.

En una respuesta a un portavoz socialista, Ana Vázquez ha recordado que Aragón, Cataluña o La Rioja presentaron cifras similares de contagios y el Gobierno no se atrevió a confinar muncipios. "No cerraron en agosto Cataluña, Aragón o La Rioja con datos similare a Madrid. Ahora pretenden de manera inquisitoria y dictatorial cerrar Madrid. Se lo dijo ayer el TSJM, que ese no era el camino. Había que modificar la ley de salud público, como presentó el PP el 5 de agosto, y en 15 día hubiéramos resuelto el problema", ha señalado.

Para Vázquez, Sánchez ha tirado de "arrogancia y prepotencia" para hacerle un pulso a la Justicia y decretar el estado de alarma, "no para salvar la vida de los madrileños". Y ha subrayado que el objetivo real es acabar con Ayuso. "Todos los españoles hemos visto como en el PSOE sólo quieren acabar con el Gobierno de Ayuso. Desde el mes de mayo que el delegado del Gobierno de Madrid dijo que había que derrotar a Ayuso. Es lo que pretenden. Hoy, Madrid está por debajo de los 500 casos. Pero ustedes quieren cumplir con sus propios normativas. La normativa era tan ilegítima que el ministro se negó a firmarla. Ayer, en la comisión de Sanidad, Illa aplaudía las medidas de Ayuso, recibe una llamada, se suspende la comisión y empieza a arrear estopa contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es lo único que les interesa", señalaba.

Pero el golpe más duro se lo llevó Isa Serra, líder de Podemos en la Comunidad de Madrid. La dirigente criticaba que el TSJM hubiera tumbado el cierre de Madrid decretado por el Gobierno y que el juez Manuel García Castellón haya pedido la imputación de Pablo Iglesias por el 'caso Dina'. "Tengo que recordar que el juez Castellón es el mismo que ha imputado hace unas semanas al exministro Fernández Díaz. Al que ahora amenazan, porque cuando no le gustan sus imputaciones, las amenazan y las incumplen. Como usted, condenada a 19 meses de cárcel y está aquí", ha dicho Ana Vázquez. Un rotundo 'zasca' que Isa Serra no se esperaba.

EL "FEMINISMO" DE ISA SERRA: "¡MALA MADRE!"

Ana Vázquez se refería así a la condena del TSJM a Isa Serra, a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014, esgrimiendo que la libertad de expresión tiene "límites y no puede amparar comportamientos ilegales", así como a una multa y se la inhabilita al derecho al sufragio pasivo, lo que supone que no podrá votar durante el tiempo que dure la condena. Los magistrados imponen esta condena por un delito de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, siendo absuelta de desórdenes públicos.

Los jueces consideran que en el juicio quedó acreditado que Serra formaba parte del grupo de personas que al término del desahucio increpó e insultó a los agentes de policía destinados a la zona para dar cobertura a la comisión judicial.

Al respecto, agrega que lo hizo "hasta el punto de obligar a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a retroceder para protegerse del aluvión de objetos que les lanzaban e, incluso, verse obligados a salir de un vehículo para evitar que los allí congregados se llevaran algún objeto de su interior, después de que lograran abrir el portón trasero del último furgón de la comitiva policial".

"La acusada, integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: 'Eres cocainómana', 'mala madre, hija de p..., con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros'.

A otra agente de Policía le dirigió frases como: 'Hija de p..., p..., z...; que te f... a todos los policías municipales'. 'Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro'. La acusada, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos".

Como consecuencia de estos episodios de violencia, dos agentes de policía municipal resultaron heridos. Uno, tras ser alcanzado con un objeto contundente que le impactó en la mano izquierda, y el otro al recibir el impacto de otro objeto en el casco, lo que le provocó un desvanecimiento y una contractura cervical con mareos y vértigo.