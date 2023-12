La receta del batido de frutas perfecto para empezar a adelgazar: Lo prepara Karlos Arguiñano paso a paso

La fruta es un alimento imprescindible en cualquier dieta. Seguro que sabes que es recomendable tomar cinco piezas de fruta y verdura al día, pero en muchas ocasiones resultado complicado cumplir este objetivo. Los batidos son una buena alternativa para conseguirlo, que además aportan una cantidad importante de nutrientes. Si se preparan correctamente son saciantes, por lo que te ayudan a evitar picar entre horas y te aportan la energía suficiente para tu rutina diaria.

El batido de frutas de Karlos Arguiñano

Toma nota de la receta que propone Karlos Arguiñano para preparar un batido de manzana, kiwi y plátano en dos sencillos pasos. Según explica el propio chef, se trata de una receta "muy fácil", que es agradable de tomar y de aprovechamiento, ya que puedes utilizar frutas que estén algo pasadas.

En primer lugar, apunta los ingredientes que necesitas: de fruta, Arguiñano utiliza dos manzanas, dos kiwis y un plátano. A esto sumas zumo de limón, 700 mililitros de agua fría, una cuchara sopera de miel y dos hojas de menta. En caso de que no te guste alguna de las frutas de la receta original, puedes cambiarla por la que tú prefieras.

Estos batidos, cumplen los requisitos y, además, son saciantes y diuréticos.





Para la preparación, hay que seguir unos pasos muy sencillos. En primer lugar, pelamos y cortamos toda la fruta. La echamos en la batidora junto al jugo de limón y añadimos el resto de ingredientes. La miel aporta un toque dulce perfecto, mientras que el limón da un saber ácido. Lo trituramos todo hasta que la mezcla quede homogénea y ya tienes listo tu batido para la comida del día que más te apetezca.

Copia la receta del conocido chef que cada mañana prepara distintos platos en su programa de Antena 3, 'Cocina Abierta'.





Arguiñano visita 'Herrera en COPE'

Es uno de los rostros más conocidos de la televisión. Y es una de las causas por las que cocinar cada vez es más divertido. Lleva 30 años en la pequeña pantalla y rara es la persona que no conoce al cocinero vasco Karlos Arguiñano. En abril de 2022, el chef publicaba 'La cocina de tu vida. 950 recetas fáciles, rápida y saludables', un recetario destinado a hacernos la vida más fácil, cómoda y agradable y a resolver la habitual pregunta de qué comemos hoy en una época en la que apenas tenemos tiempo para preocuparnos por la comida.

Como él mismo explica, la cocina ha sido siempre su pasión, pero no su primera vocación profesional. Él iba a ser chapista, aunque afirma entre risas que no se le dio del todo bien: "Hice muy bien en pirarme porque yo ponía los techos y las puertas de las locomotoras y un día vino un maquinista y me pregunta: 'Oye, ¿quién es el que pone las puertas?' Y le dije: 'Yo'. Miro para los lados y me dijo: 'Se me abren en las curvas, así que vete pensando en otra cosa'", recordaba en los micrófonos de COPE.





Tras este 'tierra trágame' decidió dedicarse a la cocina y a la televisión, donde lleva más de tres décadas, como él dice, "hablando solo frente a una cámara", mientras se pone a los fogones. Una trayectoria que le convierte en uno de los presentadores más longevos en la pequeña pantalla junto a Jordi Hurtado: "Yo creo que llevo algún año más – afirmaba– el gran Jordi, lo que pasa, es que no ha cambiado de equipo, mientras que yo lo he hecho varias veces".

Lo que muchos no saben es que también ha salido en la televisión argentina, una experiencia que recuerda con mucho cariño: "La clientela, los espectadores, son más o menos los mismos. Tuve la suerte de que los cinco años de Argentina, desde el principio, me seguían muchísimo porque ya me conocían muchísimo de TVE del canal internacional. Y me siguen viendo". Revive la entrevista al completo en el siguiente audio.

Audio El cocinero vasco presenta 'La cocina de tu vida. 950 recetas fáciles, rápidas y saludables', un libro donde da algunas recetas básicas para cuidar de nuestra alimentación