La reacción de Sonsoles Ónega al desafortunado comentario de Sofía Suescun sobre "los negritos"

Este martes, Sofía Suescun se posicionó en el centro de la polémica por un desafortunado comentario durante su participación en 'Ya es mediodía'. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, aunque sin mala intención, la ganadora de 'Supervivientes' no eligió bien sus palabras e hizo un comentario que descolocó por completo a Sonsoles Ónega y al resto de colaboradores del espacio.

Los tertulianos del espacio de Telecinco se encontraban analizando la situación de Anabel Pantoja cuando ocurrió el incidente. El pasado lunes, la sobrina de la tonadillera se hizo un test de embarazo en directo tras subir una foto con su pareja en la que él aparecía posando su mano sobre su vientre. La colaboradora de 'Sálvame' dio positivo, pero, tal fue su asombro, que al llegar a casa se hizo otra prueba que desmintió su embarazo.

Tras comentar lo sucedido, Rosa Benito reconoció que le habría gustado tener más hijos: "Me hubiera encantado haber tenido más hijos, pero es verdad que estaba trabajando y la época no se podía. Pero yo hubiera sido de las de 6,7, 8 hijos".

A raíz de esto, Suescun confesó a sus compañeros que le gustaría ser madre y adoptar "un negrito": "A mí me gustaría adoptar algún negrito", comenzó diciendo, siendo una noticia muy bien recibida por sus compañeros. No obstante, su discurso acabó descolocándoles por completo.

La frase del #23Febrero :Sofía Suescun en Telecinco: "Me gustaría adoptar algún negrito, ayudar como con los animales" @diostuiteropic.twitter.com/FiD97USwDC — TVMASPI (@sebas_maspons) February 23, 2021

"Es como mi sueño. Igual que los animales, crearlos no, sino ayudarlos. Me encanta", agregaba la colaboradora, dejando atónitos al resto de colaboradores.

Ante la cara de Ónega, Miguel Ángel Nicolás intentó quitar hierro al asunto y justificar el comentario de su compañera: "Es un poco como Sergio Ramos la Sofía... Tiene mucho amor y lo tiene que entregar, Sonsoles. Tiene un amor muy grande que no le cabe en el pecho y se lo tiene que dar a las personas".

La reacción de la presentadora y los espectadores

Para salir de la situación, la conductora del espacio se esforzó por cambiar de tema. "No, si yo lo entiendo... No digo nada", decía la presentadora sin querer comentar nada al respecto, aunque seguía pareciendo muy sorprendida con lo que se acababa de decir en el plató. Tras varios intentos, la periodista logró pasar a otra cosa y dar paso a su compañero de la redacción. "Un momento, por favor. Está Manu del Valle ahí preparado", concluyó.

A pesar de intentar desviar la atención del cometario de Suescun, sus palabras fueron muy criticadas por los espectadores. De esta manera, la ganadora de 'Gran Hermano' se hizo viral en las redes sociales.

"Si he oído bien, Sofía Suescún acaba de decir que le encantaría adoptar a un negrito, que 'le encantan, como los animales' e insisto, que estoy dudando de haber oído bien, porque estoy que no salgo de mi asombro", decía un usuario de Twitter. "Esto es lo más asqueroso que he visto en muchísimo tiempo", comentaba otro. "La payasa de Sofía Suescun acaba de decir 'mi sueño es adoptar un negrito' como si fuese un bolso?!", agregaban.



Sofia Suescun en YEM :A mí me gustaría adoptar a un negrito ,no sé ,igual q con los animalitos

Menudo comentario más asqueroso más asqueroso y lo más fuerte q nadie les dijera nada @sonsolesonega@yaesmediodiatv

Dais mucho asco — Marialuisa1995 (@Marialuisa19851) February 23, 2021

@sofiasuescun quieres adoptar a algún negrito? Tia que sales en la tele por dios, habla bien. — Tania Nguema. ☀ ☀ (@Nguematanya) February 23, 2021

A ver, os comento, porque me ha costado trabajo asimilarlo y procesarlo.



Sofía Suescun acaba de decir en directo, en televisión, que le encantaría adoptar un negrito como se hace con los animales.



Juro que he tenido que dejar de comer. — Mokie (@FrancisMokie) February 23, 2021

"Me encantaría adoptar a un negrito para cuidarlo así como un perrito abandonado" - Sofía Suescun, filántropa — Salva (@salva_morpheus) February 23, 2021

Sofía Suescun quiere adoptar un negrito, porq le pasa con ellos como con los Animalitos ��. A esa adoráis? Vaya tela con la minigaldeano. @sofiasuescun#sofia#yaesmediodia — CHQR (@pesadillagente) February 23, 2021

LA PAYASA DE SOFIA SUESCUN ACABA DE DECIR 'MI SUEÑO ES ADOPTAR UN NEGRITO' COMO SI FUESE UN BOLSO?!?! — Pelloque (@Pelloque) February 23, 2021

Si he oído bien, Sofía Suescún acaba de decir que le encantaría adoptar a un negrito, que “le encantan, como los animales” �� e insisto, que estoy dudando de haber oído bien, porque estoy que no salgo de mi asombro. — Cristy Sevilla (@CristyLovie) February 23, 2021