La reacción de Juan y Medio cuando Eva Ruiz tapa la cámara por accidente: "¡Te has puesto por en medio!"

Juan y Medio y Eva Ruiz forman uno de los dúos televisivos que mejor se complementan en España. Su éxito en Canal Sur viene motivado por su simpatía natural y la química entre ambos que demuestran cada día en La Tarde Aquí y Ahora, convirtiéndose en parte de la familia del espectador que los ve desde el otro lado de la pantalla. Tanta es esta simpatía, que saben salir airosos de los momentos más incómodos.

Juan y Medio se moja sobre la polémica de AstraZeneca

24 horas después de que estallase la última polémica con la vacuna de AstraZeneca, el presentador y humorista almeriense no dudó en tocar el tema en ‘La Tarde aquí y ahora’. Juan y Medio aprovechó una de sus habituales entrevistas humanas para hacerlo.

En un momento dado, el conductor del magazín vespertino de la televisión pública andaluza, que hablaba con un hombre que pasó el coronavirus, recalcó: “Bueno, ya ha pasado, se ha puesto la primera vacuna. Ustedes saben, ahora nos pueden poner la primera… ¡y vete tú a saber si nos ponen la segunda!”.

Entre las risas de los invitados y del público presente en el plató, Juan y Medio quiso lanzar una suerte de advertencia al Gobierno. “Y, además, puede que lo que haya sea un fuego cruzado de vacunas. ‘¿Tú cuál te has puesto primero? Pues me voy a poner yo esta después, a ver qué pasa’. ¡Va a ser muy divertido esto!”, comentó entonces.

No conforme, el presentador siguió su disertación en tono humorístico. “Pero bueno, público: no hay por qué ponerse nervioso. Creo que debemos… (carraspeo dramático) confiar en los políticos”, añadió Juan y Medio, que no pudo contener una notable carcajada, otra vez generalizada, tras esta última afirmación. “Madre mía… No nos queda ná”, sentenció.

Juan y Medio reacciona cuando Eva Ruiz tapa la cámara

El último momento de complicidad entre Juan y Medio y Eva Ruiz lo hemos visto cuando la presentadora ha pasado por delante de la cámara por accidente, llevándose una reprimenda de Juan.

La química entre @Evaruizcanalsur y #juanymedio no se enturbia ni pasando por delante de la camara @LATARDE_RTVA ?? pic.twitter.com/r6Ko44uVxH — TVMASPI (@sebas_maspons) April 12, 2021

"Te has pasado por en medio. Totalmente. A ver, no, que me gustaría explicarlo. Ha preguntado, ¿por dónde paso? Y le han dicho 'por detrás' y ha dado la vuelta por detrás, se ha puesto delante de la cámara y se ha sentado. Es normal, estas cosas pasan porque solo llevas 12 años haciendo el programa".