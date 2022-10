La reacción de Íñigo Onieva tras las palabras de Isabel Preysler sobre él por su engaño a Tamara Falcó

Estos últimos días no se ha dejado de hablar de Tamara Falcó. Esto se debe a que, unas horas después de anunciar su compromiso con Íñigo Onieva y de hablar de ello en 'El Hormiguero' con toda su ilusión, se comunicó que la pareja había decidido terminar con su relación. Un vídeo comenzó a difundirse en el que se veía a Onieva besándose con otra mujer durante el festival Burning Man. En un principio, el empresario defendió lo visto y justificó que eran unas imágenes de 2019, dado que él iba mucho a esa festival. Por el momento, Falcó le creyó hasta que la evidencia no permitía más margen de duda.

Como consecuencia, la marquesa de Griñón acapara todas las portadas del corazón. No obstante, ella no dudó en pronunciarse en su primera aparición pública. "Aún estoy en shock. En cuanto salió el segundo vídeo, ya sabía que no era verdad lo que me contaba. Entiendo el amor de otra manera. Todo pasa por algo. Soy muy creyente", contaba Falcó.

Una semanas después fue Íñigo Onieva quien rompió su silencio sobre lo sucedido con su ya expareja. "Quiero pedir respeto para mi familia, para mi madre, hermana, hermanos, me han mostrado su apoyo condicional en este momento tan difícil. Ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia", comenzaba diciendo.

"Aprovecho para pedirle perdón a Tamara. Lo haré cuantas veces haga falta. Me tiene destrozado el haberle hecho daño y haberla engañado. Si ya es dura una ruptura, esta repercusión mediática lo es más", recalcaba el empresario. "No tengo nada que celebrar, no he ido de fiesta. Solo quiero volver a mis compromisos profesionales, estar con mi familia, mis amigos íntimos que, sin el apoyo de ellos, no hubiera podido manejar esta situación tan complicada de una manera tan llevadera. Solo quiero que esto acabe lo antes posible. No somos ni villanos ni héroes, solo gente que comete errores", decía, dejando claro que lo está pasando mal.





La respuesta de Íñigo Onieva

Luego, fue Isabel Preysler quien se pronunció al respecto. "Tamara se encuentra estupendamente y va muy bien, gracias. Estamos muy tranquilos en casa. Yo, mientras están tranquilos mis hijos, y Tamara está tranquila, yo estoy tranquila", aseguraba la madre de Falcó pasado lunes cuando acudía al Teatro Real junto con Mario Vargas Llosa, que recibía el premio 'Madrileño del año'. Con la educación que la caracteriza, confesaba que su hija "ha llevado muy bien" esta complicada situación.

A pesar de los rumores que apuntan a que nunca le gustó Íñigo, la filipina confiesa que no está contenta de que todo haya terminado: "No podría decir un alivio. Lo que sí es un alivio es que ella esté tranquila y bien, eso es un alivio". "Yo lo he llevado bien. Mientras vea a mis hijos bien, yo estoy bien", apuntaba.

Ahora, le hemos preguntado al joven empresario que le han parecido las declaraciones -tan esperadas- que tanto Isabel como Mario han hecho sobre su ruptura sentimental con Tamara y sobre la actitud que ha tenido en las últimas semanas. Discreto y con semblante serio, Íñigo ha preferido guardar silencio y no desvelar si ha podido hablar con su exnovia para saber cómo se encuentra.

Se calla también ante las palabras de cariño que su exsuegra tuvo hacia él. Ante la pregunta de si tiene intención de reconquistar a la Marquesa de Griñón, el empresario sigue mostrando seriedad. Estas imágenes demuestran que, poco a poco, Íñigo ha podido retomar su vida con normalidad después de haber estado desaparecido durante dos semanas desde que saltase la polémica.