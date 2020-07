La reacción de esta presentadora a la que se le cae un diente en pleno directo deja a todos patidifusos

En pleno directo puede pasar cualquier cosa. Es la máxima a la que se exponen los profesionales que se ponen diariamente ante una cámara. Cualquier percance que ahora, gracias a las redes sociales, puede llegar a millones y millones de espectadores. ¿Cómo puede actuar uno ante cualquier imprevisto? Es lo que debió de pensar una presentadora de la televisión rusa, a la que le pasó lo menos insospechado mientras daba las noticias en el canal.

La mujer está concentrada informando a la audiencia sobre una noticia cuando, de repente, nota que en su boca pasa algo extraño. La mujer intenta no perder la concentración pero inevitablemente ha de llevarse la mano a su boca. Lo hace de la manera más disimulada posible para que el espectador no se dé cuenta. Pero es imposible. Lo que le pasó a esta periodista rusa es que se le cayó un diente en pleno directo. Antes de que caiga sobre la mesa, lo recoge con la mano y termina la información que está dando como si no pasara nada. Un gesto muy profesional que, sin embargo, ha corrido como la pólvora en las redes sociales.

"Primera regla del presentador ruso: si se te cae un diente en mitad del telediario, continua como si nada", dice uno de los usuarios que ha subido el momento a Twitter.

Primera regla del presentador ruso: si se te cae un diente en mitad del telediario, continua como si nada. pic.twitter.com/I9V6iFU2ep — Piter O'toole (@Piterotoole) July 20, 2020

MOMENTOS SURREALISTAS EN INFORMATIVOS ESPAÑOLES

En los informativos de España también se suceden graves errores y situaciones inesperadas. La reina de ellas en nuestro país es Beatriz Pérez Aranda, habitual del canal 24 de horas de TVE. Gazapos o anécdotas ya conocidos del "pepino" de Fórmula 1, cuando se quedó en blanco y no sabía la fecha que era, o de su pillada pidiendo agua tras volver de un vídeo.

Uno de los momentos míticos lo protagonizó un joven Matías Prats. Durante una retransmisión en el Mundial de Fútbol de 1998, el comunicador intenta dar paso a un compañero hasta en dos ocasiones, pero en ninguno de los casos las imágenes se corresponden con las anunciadas. El enfado del periodista es monumental y la frase '¿pero esto qué es?' se ha convertido en historia de la televisión. No os perdáis el vídeo que viene a continuación donde se recoge este divertido momento.

