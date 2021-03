La razón por la que Kiko Matamoros ha desaparecido de la televisión en plena tormenta por Rocío Carrasco

Kiko Matamoros lleva desde este fin de semana sin aparecer en los programas de corazón de Telecinco. Pese a que es uno de los rostros más habituales de la cadena, el colaborador se ha ausentado en unos días muy importantes para Mediaset dada la importante repercusión que ha tenido la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco. ¿Por qué Kiko Matamoros no se ha pronunciado sobre este asunto en 'Sálvame' sobre las denuncias de maltrato difundidas por la hija de Rocío Jurado? ¿Es por su amistad con Antonio David Flores? ¿Teme Kiko consecuencias por lo que pueda defender?

Pese a que Kiko Matamoros se mostró crítico con Rocío Carrasco antes de la emisión del documental, lo cierto es que su ausencia no tiene nada que ver con ello. Marta López Álamo, pareja del colaborador, ha querido aclararlo todo a través de su cuenta oficial de Instagram: “Para los que me preguntáis por la ausencia de mi novio”, ha escrito la influencer en su cuenta de instagram. López recoge un extracto de una noticia en el que se especifica que el colaborador había estado en estrecho contacto con dos amigos que habrían dado positivo. “Al estar yo con él en contacto directo, también estoy por precaución unos días en casita”, afirma Marta. “Gracias por preocuparos al no verlo en televisión. Supo del positivo el martes”

Tanto Matamoros como su pareja guardan la preceptiva cuarentena hasta que puedan regresar a sus puestos de trabajo en aproximadamente diez días. Kiko Matamoros no es el único rostro de Telecinco que está en cuarentena por estrecho contacto con un positivo. Ana Rosa y Joaquín Prat se encuentran en casa por precaución durante varios días tras haber tenido un contacto estrecho.

LA OPINIÓN DE KIKO MATAMOROS SOBRE ROCÍO CARRASCO

Aunque esté ausente, Kiko Matamoros ya dejó clara su opinión sobre el asunto de Rocío Carrasco. "Estos 20 años de silencio de Rocío Carrasco son una farsa absoluta", dijo muy serio. "Sigo sin entender tantos años de silencio entre comillas, porque filtrar ha filtrado lo más grande de su propia boca. Ahora intenta vendernos que ha estado en silencio. A partir de esta mentira me es más difícil creerla", explicó el colaborador, que avanzó también: "No me duelen prendas pedir perdón si me he equivocado".

