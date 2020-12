La UE quiere un catálogo único para plataformas de streaming como Netflix

Seguramente alguna vez te haya pasado. Has visto que se anunciaba el estreno de una serie en Netflix y, cuando has entrado a buscarla en el catálogo, no la has encontrado. Has vuelto al anuncio, te has fijado bien y te has dado cuenta de que se había anunciado para otro país.

Una situación de lo más habitual. Y es que esta plataforma de streaming de cine, series y documentales siempre ha establecido un catálogo diferente para cada país. Algo de lo más curioso en el territorio europeo, porque va totalmente en contra de lo que dicta la ley de la Comunidad Europea.

Disparidad de catálogos en Netflix y similares, algo incompatible con Europa

Países como Francia, Alemania, Italia, España o Portugal tienen catálogos muy dispares en esta plataforma. Ni que decir tiene que la cosa también cambia muchísimo si se hacen comparaciones con los contenidos disponibles en territorio americano. Esto, ciertamente, puede ser todo un quebradero de cabeza para el consumidor.

Sobre todo si tenemos en cuenta que, dentro de Netflix, los contenidos no son perennes. La plataforma añade y retira contenidos cada mes, y eso lleva a los usuarios a perderse, sobre todo cuando ven que su serie favorita se ha eliminado, pero sigue disponible en un país vecino. Un sinsentido a ojos de la UE, sobre todo porque hace ya tiempo que se dictó la propuesta de Mercado Único Digital.

Sin ir más lejos, el pasado 30 de noviembre, la Unión Europea publicó una revisión de su iniciativa del Mercado Único Digital en la que establece que van a revisar los inconvenientes con los que se están topando los ciudadanos europeos a la hora de consumir contenidos digitales. Algo que mira directamente al bloqueo regional con el fin de eliminarlo, y que tiene detrás de este a Netflix y compañía.

No va a mover ficha por el momento, pero sí que va a estudiar los diferentes casos para tomar una decisión clara y uniforme. En su contra tiene a la industria audiovisual, que lleva muchísimo tiempo haciendo todo lo posible por frenar cualquier libre circulación de contenidos por internet. Algo que les beneficia, pero que se opone frontalmente a lo que dicta la normativa actual,

Las soluciones de los consumidores

Ante un panorama en el que un contenido está disponible o no en según qué países, los consumidores no han perdido el tiempo. Mientras la UE analiza la situación y busca llevar a cabo medidas para acabar con los region lock de contenidos, los usuarios ya han dado con soluciones para conseguir acceder a esas series o películas que no están disponibles en su país.

¿Cómo? “Falseando” la ubicación de su conexión. Usando lo que se conocen como VPN, pueden simular que se conectan desde diferentes países a internet para, así, poder saltarse todas esas restricciones geográficas que ponen las plataformas de streaming. Sin ir más lejos, el pasado 2019 fue uno de los métodos más empleados para acceder antes de tiempo a la plataforma Disney+.

Ciertamente, no es un proceso complicado, aunque sí que requiere acudir a los servicios adecuados para que se encarguen de cambiar la ubicación. Asimismo, es importante dejar claro que no todas las empresas que ofrecen servicios de conexión VPN tienen las mismas condiciones. Algunas limitan la velocidad, otras la cantidad de datos que transmitir o recibir.

Las hay que no ponen problema alguno y que permiten conectarse al catálogo de Netflix de cualquier país, o incluso al de DAZN. De hecho, hay nombres que destacan considerablemente en este sector: ExpressVPN y NordVPN.

Comparando NordVPN y ExpressVPN, podemos ver que ambas son opciones perfectamente válidas para saltarse los bloqueos regionales y poder acceder al contenido de Netflix de otros países. La primera es una opción algo más económica, mientras que ExpressVPN destaca por ofrecer una mayor velocidad de servicio, lo cual es un factor muy a tener en cuenta si el objetivo principal de usar una VPN es el streaming de contenidos en Netflix.

Sobre todo si tenemos en cuenta la calidad de imagen que ofrecen actualmente estas plataformas. Las resoluciones 4K ya han llegado al streaming, y eso exige contar con una buena conexión de fibra óptica. Algo que a veces causa problemas al usar estos servicios para simular conexiones extranjeras, ya que suelen tener estos límites de ancho de banda tan problemáticos.

Aun así, las hay como ExpressVPN, que eliminan esos límites para dar más libertad al usuario. Su propuesta encaja perfectamente con la problemática actual de acceso a contenidos, aunque, si finalmente sigue adelante la iniciativa de la UE y logra plantar cara al sector audiovisual, es posible que no sea necesario acudir a soluciones de terceros.