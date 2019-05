¿A quién ha intentado convencer 'Supervivientes' para ser el primer concursante de la edición de 2020?

Barbara Rey podría ser la próxima fantasma del futuro en 'Supervivientes 2019' y, en consecuencia, en la primera concursante oficial de la próxima edición del 'reality show' de Mediaset. Carlos Sobera ha sido el encargado de hacerle saber la noticia en directo durante la emisión de 'Tierra de nadie': "Me está diciendo la dirección, aquí y ahora, que, si quieres, te sacamos billete ya mismo".

En un principio, la colaboradora no había entendido del todo la propuesta. Entonces, le ha contestado que no iba a ir para estar solo quince minutos. El presentador de Telecinco le ha insistido en un futuro viaje a la isla y ha concretado la oferta de la organización del programa de supervivencia: "¿Quieres ser la primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2020', Bárbara?". Ella ha seguido dudando y no ha aclarado si aceptaría.

Los tertulianos presentes en plató han intentado convencer a Bárbara Rey para que aceptara la propuesta y le han explicado todas las ventajas que supondría ir a la isla un año antes de concursar, como fantasma del futuro, para animar (o no) a Chelo García Cortés, tras las discusiones constantes con Carlos Lozano.

Bárbara se ha mostrado muy nerviosa: "Me está dando taquicardia y todo". Si respondiera que sí, en el futuro, Bárbara se convertiría en la primera concursante oficial de 'Supervivientes 2020'.

.@chgarciacortes hace su alegato para continuar en la isla y es que, aunque ella se quiere quedar, aceptará deportivamente salir de la aventura #SVGala5 pic.twitter.com/1L9xW5NwA9 — Supervivientes (@Supervivientes) May 23, 2019

Esta proposición ha ocurrido la misma noche que Violeta y Fabio han sufrido su primera crisis de pareja por culpa de la comida, en la que ha habido cocos voladores y gritos a montones: "Se supone que hay dos latas de arroz y me corresponde mi arroz de toda la semana", ha explicado la concursante. A lo que Fabio le respondió tirándole un fruto tropical. "Paso, paso. Me ha tirado el coco como si fuera un perro", ha afirmado Violeta, indignada.

En cuanto ha acabado la discusión, Omar Montes le ha aconsejado a Fabio que no volviera a entrar en su juego: "Eres un caballero y, si pierdes los papeles, le estás dando la razón".