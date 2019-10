¿Qué fue de Sabrina Salerno, intérprete de 'Boys, boys, boys'?

La bienvenida de 1988 será recordada por siempre por la actuación de Sabrina Salerno, que interpretó 'Hot girl' en la gala especial de Noche Vieja de TVE, vestida con sus característicos 'shorts' y una chupa de cuero. 'Boys, boys, boys', 'Siammo donne' y 'All of me' fueron algunos de los éxitos que nos hicieron bailar año tras año.

En la actualidad con 50 años recién cumplidos sigue dedicándose a la música y mantiene la imagen de diva de los 80 y los 90. Desde sus inicios en el 87 hasta la actualidad ha publicado doce discos: 'Sabrina' (1987), 'Something special' (1988), 'Super Sabrina' (1988), 'Super remix' (1990), 'Over the pop' (1991), 'Maschio dove sei' (1995), 'Numeri' (1997), 'A flower's broken' (1999), 'Erase & rewind' (2008), 'Call me' (2010=, 'Colour me' (2014) y 'Ouragan' (2015).

Hace más de 20 años que Sabrina Salerno se casó con el productor Enrico Monti y son los dueños de unos estudios de grabación y una productora musical. Son padres de un niño, Luca Maria, y dirigen una cadena de hoteles en Veneto, región del norte de Italia.