¿Qué fue de Rocío Madrid?

"La vida sin locura es como un huevo sin sal", ha escrito Rocío Madrid en su cuenta de Instagram. Y es que la vida de la malagueña ha sido eso, una montaña rusa de programas de entretenimiento, series y obras teatrales desde que llegó a la ciudad que le da apellido con la sonrisa por bandera.

En 1996 decidió perseguir su gran sueño: ser actriz y trabajar en las grandes producciones de Madrid. En la actualidad, podemos decir que ha cumplido parcialmente su objetivo y que se ha dedicado a lo que más le gusta. Llegó a la tierra de oportunidades del centro de España llena de ilusión y empezó a dar sus primeros pasos en la serie 'Querido maestro', protagonizada por Imanol Arias y Emma Suárez.

Poco después, en 2001, fichó como reportera por el programa estrella de Gestmusic, 'Crónicas marcianas', liderado por Xavier Sardà. Aunque no era lo que estaba buscando, aceptó el puesto. Esa decisión cambió su vida por completo. Simpática y espontánea y con su característico peinado afro, enamoró a gran parte de la audiencia hasta 2005, sentada al lado de Sardà, en el programa por el que muchos trasnocharon entre finales de los 90 y principios del siglo XXI.

item no encontrado

"Acabé bastante saturada"

El mismo año que empezó en 'Crónicas marcianas' también fue uno de los grandes fichajes de la primera edición de 'Operación Triunfo', que estaba presentada por Carlos Lozano y en la que entrevistó con serenidad y frescura a unos jovencísimos David Bisbal y David Bustamante en los inicios de sus estelares carreras musicales.

2005 fue el año del gran giro de guion de su carrera. La malagueña se despidió del programa que le hizo famosa y se centró en su verdadera pasión: la interpretación. "Acabé bastante saturada y quería hacer cosas diferentes, más en la línea de la interpretación. Me empezaron a ofrecer trabajos, pero todos eran muy parecidos a 'Crónicas marcianas' y no quería hacer lo mismo. La vida me ha dado la oportunidad de hacer lo que he querido hacer: cantar y bailar. Llevo cuatro años a tope con el teatro musical. Cuando salí de 'Crónicas', sí que estuve un tiempo en mi casa, pasando la escoba. Tuve dos niñas, pero seguí trabajando", explicó en 'El Confidencial'.

"Solo quería ser feliz con mi trabajo"

La decisión estaba tomada. La polifacética presentadora y actriz rechazó ofertas de trabajo muy suculentas por el mayor motivo de todos: ser feliz. "He pasado por momentos en los que sí me ha dado bajón, porque esto es muy duro y no sabía si me estaba equivocando. Pensaba que, si cuando me ofrecieron ir a 'El programa de Ana Rosa', hubiera dicho que sí, quizás habría seguido teniendo trabajo, un nivel de popularidad, unos ingresos importantes... Pero yo solo quería ser feliz con mi trabajo e irme a la cama satisfecha".

Una de las etapas más gloriosas de su carrera llegó con la serie de Globomedia 'Fuera de control', que se emitió en 2006, donde formó parte del mismo reparto que actrices de renombre como Amparo Larrañaga y Loles León.

Un año antes, en 2005, se casó con el amor de su vida, el argentino Ángel Morales, exjugador de fútbol del Espanyol. En 2007 tuvieron a su primera hija, Candela, y en 2011 nació la más pequeña, Triana. Al fin Rocío se encontraba en un momento idílico en lo personal y en lo profesional.

De 'Amar en tiempos revueltos' a 'El Ministerio del Tiempo'

El reencuentro con Carlos Lozano se convertiría en su regreso a la televisión como copresentadora en la versión autonómica de '¿Qué apostamos?', que habían presentado Ramón García, alias, Ramontxu, y Ana Obregón en TVE. Se dejó de emitir por baja audiencia el mismo año en el que se estrenó, en 2008. Y siguió desarrollando su faceta de actriz en 2009 con el papel de Mariana Robledo en la quinta temporada de 'Amar en tiempos revueltos', longeva serie de Diagonal Televisión ambientada en la dura España de los años 30 y 40.

Rocío Madrid se negó a concursar en 'reality shows' como 'Supervivientes' y 'Gran Hermano': "Cuando me llamaban, lo agradecía, pero lloraba amargamente. ¿Por qué pensaban en mí solo para eso?". Sin embargo, después de un tiempo sin trabajo, en 2012, participó en el 'reality' de Cuatro 'Expedición imposible' con Álex Casademunt, con el que había coincidido en su etapa en 'OT 1'.

En 2017 hizo un cameo en el especial de 'El Ministerio del Tiempo' con Cayetana Guillén Cuervo y, poco después, concursó en 'Me lo dices o me lo cantas', programa de Telecinco presentado por Jesús Vázquez.

item no encontrado

Tres años después, en 2016, empezó la andadura en el mundo teatral con el espectáculo 'The Hole 2', en el que interpretó a María del Mar, demostró sus dotes de bailarina y con el que estuvo de gira por toda España. En 2018 fue la invitada de la tercera gala de 'Tu cara me suena', en la que interpretó 'La puerta violeta' de Rozalén. Lo último que ha hecho en televisión ha sido la intervención en 'Pasapalabra' y la actuación de flamenco en 'Adivina qué hago esta noche'. En la actualidad, como ha explicado la propia presentadora y actriz, está completamente centrada en su faceta de intérprete en el teatro musical y volcada en su papel como madre.