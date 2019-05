¿Qué fue de los actores de la mítica serie ‘El príncipe de Bel-Air'?

"Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía". ¡148 veces hemos escuchado esta célebre frase del 'opening' de la divertida serie cómica de la NBC! Los actores de 'El príncipe de Bel-Air' han tenido destinos muy distintos.

El más conocido es Will Smith, que fue conocido a nivel internacional gracias a ser el protagonista de la ficción humorística y que se ha convertido en una estrella mundial del cine gracias a sus intervenciones en 'Independence day' y 'Men in black', entre otras producciones. Y está más activo que nunca. El 24 de mayo se estrena 'Aladdin', adaptación del clásico de Disney en la que da vida al Genio de la lámpara.

¿Qué ha pasado con el resto de los actores que participaron en la comedia que ha marcado la adolescencia de unos y la infancia de otros? No apartes la vista de la pantalla, porque te lo contamos.

Alfonso Ribeiro (Carlton Banks)

Alfonso Ribeiro dio vida al primo de Smith, Carlton, conocido por protagonizó uno de los bailes más famosos de la historia de la televisión, que repitió hace poco junto a Will Smith y su hijo Jaden, con Dj Jazzy Jeff animando la fiesta.

Posteriormente, ha presentado los concursos 'Catch 21' y 'Spell-Mageddon' y ha participado en el 'Supervivientes' estadounidense, 'I'm a celebrity… get me out of here', y ha ganado el 'Mira quién baila' en Estados Unidos, 'Dancing with the stars'.

Joseph Marcell (Mayordomo Geoffrey)

Joseph Marcell, que encarnaba al sarcástico mayordomo de la familia Banks, ha interpretado a Hudson en la serie de 2003 'The bold and the beautiful' y ha participado en películas como 'El niño que domó al viento' y 'Volver a vivir'.

James Avery (Tío Phill)

James Avery, que encarnó al antipático tío Phil, interpretó distintos papeles en multitud de series, como 'Anatomía de Grey', 'Aquellos maravillosos 70' y 'The closer'. El 31 de diciembre de 2013 falleció, tras complicaciones en una operación cardíaca.

Will Smith reconoció, entonces, que Avery fue una persona importantísima en su vida: "Algunas de mis mayores lecciones sobre interpretación, sobre la vida y sobre ser un ser humano respetable me las dio James Avery. Todo joven necesita su tío Phil".

Karyn Parsons (Hilary Banks)

Karyn Parsons, la actriz que interpretó a Hilary Banks, la hija consentida de la familia, ha participado en series como 'Los viajes de Gulliver', 'Melrose place' y 'The job'. 2002 fue el año de su retirada de la pequeña pantalla. Desde entonces solo ha dado vida a Samanta, en la película 'Revolutionary road', en 2009.

Janet Hubert (Vivian Banks)

Janet Hubert, encarnó a Vivian Banks, la primera madre de la familia. Fue sustituida por Daphne Maxwell Reid, tras quedarse embarazada. No ha realizado demasiados trabajos como actriz. Ha participado en un capítulo de 'Friends', como la jefa de Chandler (Matthew Perry). Tras ser diagnosticada de osteoporosis, se convirtió en embajadora de la fundación estatal de la enfermedad en Estados Unidos.

Tatyana Ali (Ashley Banks)

Tatyana Ali empezó la serie con 11 años, donde representaba a Ashley Banks, y ahora ya tiene 40. Siendo todavía intérprete de 'El príncipe de Bel Air', empezó su carrera como cantante, con éxitos como 'Boy you knock me out' y 'Daydreamin''. También ha participado en películas como 'Camino a la gloria' y 'Más que amigos, hermanos'.

Nia Long (Lisa Wilkes)

La novia de Will, Lisa Wilkes, encarnada por Nia Long, que ha interpretado papeles en las películas 'Friday' y 'Big momma's house', la serie 'House of lies'.

Dj Jazzy Jeff (Jazz)

Dj Jazzy Jeff, que interpretaba al mejor amigo de Will, Jazz, ha seguido su carrera musical y ha ganado dos premios Grammy con 'Parents just don't understand' y 'Summertime'. También ha puesto a la venta otros discos, que han tenido menos éxito. El último fue 'LRG life color', en 2012.