La preocupante decisión de Ana Duato sobre su futuro con Imanol Arias en 'Cuéntame'

El protagonista de 'Cuéntame cómo pasó', Imanol Arias, que encarna a Antonio Alcántara, ya había mostrado su disconformidad con el hecho de que los guionistas desestabilizaran el matrimonio Alcántara, tras la infidelidad de la temporada 15, y había confesado lo negativo que iba a ser el final para sus personajes: "Esta entrega me da mucho miedo. No se hablar muy bien de ella. Salimos todos muy mal parados".

El final de la primera mitad de la temporada 20 ha dado un puñetazo encima de la mesa en el hilo argumental de la exitosa serie de TVE, en concreto, del futuro de Antonio y Merche, a la que da vida la actriz Ana Duato.

"Me bajo los pantalones"

Merche ha decidido confesar su verdadero deseo y lo ha hecho con un planteamiento magistral. La escena empieza con el personaje del intérprete de 'Querido maestro', que ha enviado un mensaje de esperanza a Mercedes, con el que intenta convecerle para que sigan juntos: "He estado pensado mucho tiempo en nosotros y todo lo que hemos vivido juntos. Se veía venir que las cosas no iban bien y yo en vez de entenderte no he hecho nada. Siempre no dura siempre. Tenemos que quedarnos con todo lo que hemos vivido. No hace falta que me pidas perdón. Yo estoy dispuesto a hacer como si nada hubiera pasado e intentar olvidar. Me voy a quedar aquí esperando a que me llames. No me voy a mover de aquí".

De repente, la que todavía era su mujer ha aparecido por detrás y ha interrumpido el monólogo de Antonio: "¿Qué es eso de que me perdonas? No lo entiendo". "Me bajo los pantalones", ha explicado el intérprete. "No tienes nada que perdonarme", ha sentenciado la actriz.

"Quiero ser independiente"

Antonio le ha preguntado por su noche con Max. "No pasó nada entre nosotros, si eso es lo que quieres saber. Me ayudó a sacar toda mi angustia y me escuchó. No estoy acostumbrada a que me escuchen", ha aclarado Mercedes, que ha señalado el motivo de su visita: "No he venido a arreglar las cosas, sino a hablar como las personas y a intentar hacer las cosas en paz. He venido a que nos demos cuenta de lo que tenemos que resolver". "No me voy a poner a repartir un botín, como si fuera un pirata. Yo te sigo queriendo mucho", ha confesado Antonio, al ver los papeles del divorcio.

Ha sido, entonces, cuando el personaje de la intérprete de 'Médico de familia' ha explicado que quiere vivir su vida sin él: "Y yo, pero no se trata de querer, sino de mí, de mi ser. Estás luchando por retenerme. Quiero trabajar y ser independiente. Tengo una carrera y quiero diseñar". "¿Alguna vez te he puesto alguna traba? De eso hace un siglo. He cambiado, Merche. Tenemos toda una vida juntos. Muchas cosas que siempre serán de los dos y no quiero compartir", ha expresado el personaje de Imanol Arias. “Quiero un tiempo. Quiero estar sola. Ahora mismo no sé cuánto tiempo", ha sentenciado Mercedes. "¿A estas alturas?", ha preguntado él. "Sí", ha contestado ella. Y la conversación a terminado con Antonio haciendo añicos un vaso contra el suelo, con la violencia que le caracteriza.