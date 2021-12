Preocupación por el estado de salud de una de las estrellas de "El juego del calamar"

"El juego del calamar" se ha convertido, indudablemente, en la serie del año. Desde su estreno en septiembre de este año, se ha convertido en la serie más vista de Netflix, con más de 142 millones de espectadores alrededor del mundo. El éxito ha sido tal que la plataforma ya ha anunciado una segunda temporada.

El éxito de la serie ha hecho que sus protagonistas se hayan convertido también en estrellas mundiales. Por eso mismo, todo el mundo está preocupado por el estado de salud de HoYeon Jung, una de las tres finalistas del juego en la ficción. En los últimos días, la propia actriz ha subido fotos donde se ve un claro deterioro físico y una extrema delgadez. Una imagen que poco tiene que ver con la que muestra en la serie. Esto ha hecho que entre sus fans se disparen todas las alarmas. ¿Padece alguna enfermedad HoYeon Jung? ¿Hay algo que no ha revelado a sus seguidores?

Ante el alboroto que han generado algunas de esas últimas imágenes, ha sido la propia intérprete la ha que ha salido al paso y ha dicho que se encuentra bien. Según ella, la pérdida de peso evidente se debe a la fuerte promoción de la serie que ha tenido que hacer en estos últimos meses.

La actriz surcoreana ha asegurado que es consciente de los cambios físicos que ha experimentado. "Durante la promoción ni siquiera tenía tiempo para comer. Entonces perdí demasiado peso. Toda la ropa que solía quedarme bien cuando vine por primera vez a Estados Unidos ahora me queda demasiado holgada", ha dicho en una entrevista al medio Star News.

En otra entrevista a "The Hollywood Reporter", la propia actriz confesó que había perdido 3 kilos en solo una semana "cuando tuvo la serie tuvo tanto éxito". "No pude seguir la velocidad del crecimiento del éxito de El juego del calamar porque desde la pandemia, creo que todo es más rápido e incluso online sucede más rápido. Fue difícil de seguir", argumentó la intérprete y modelo, que concluyó explicando cómo se sintió mientras la serie triunfaba en todo el mundo: "¿Qué está pasando ahí fuera, quién soy yo? Me estaba perdiendo a mí misma"



Jung ha aparecido en la portada de Vogue Japan, Vogue Korea, W Korea y Harper's Bazaar Korea, además de aparecer en editoriales de Vogue, British Vogue, Dazed, Love magazine o CR Fashion Book. El 4 de octubre de 2021, Jung se convirtió en la actriz coreana más seguida en Instagram, con más de 22 millones de seguidores hasta la fecha.

