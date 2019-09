Le preguntan a Kiko Rivera sobre la canción de su hermana, Isa Pantoja, y opta por 'echar balones fuera'

Kiko Rivera ha entrado por teléfono en 'Viva la vida', en primer lugar, para arropar a su mujer Irene Rosales que se estrena como colaboradora en el programa de entretenimiento de las tardes de Mediaset. Sin embargo, poco han durado las palabras de cariño hacía la madre de sus hijos, porque rápidamente le han interrumpido para interrogarle sobre las novedades de su hermana Isa Pantoja.

Las primeras preguntas han ido relacionadas con el estreno de su canción y Kiko no ha podido ser más sincero: ''Me ponéis en un gran apuro'', ha sido tras una larga pausa en silencio. Poco después ha añadido: ''No quiero decir mucho, aunque canta mejor que baila''. Eso sí, sobre sus gustos musicales, tiene claro que se posiciona junto a Omar Montes, ex de su hermana, que sobre Isa P: ''No hay que decir nada, los números responden. Omar es número uno en muchas de las listas de virales del país''.

Irene Rosales se estrena como nueva colaboradora del programa. ¡Bienvenida! �� #VivaLaVida228 https://t.co/qmMSq7CPKk — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) September 15, 2019

Unas declaraciones de lo más tajantes que ha dejado claro que su relación con su hermana sigue muy fría. Pero como los Pantojan son claros y no dudan en compartir los problemas familiares con la audiencia, ante la insistencia de Emma García para mediar por un acercamiento, Kiko ha sido claro: ''Emma, corazón, no te prometo nada porque no es fácil. Mi relación con ella no es buena. A día de hoy con mi hermana no me hablo porque no se merece nada''.

La situación se ha tensado ya que han puesto al hijo de Isabel Pantoja unas imágenes en las que su hermana mantienen una comprometida discusión con su pareja, Araf Beno, y su actitud deja mucho que desear. Kiko Rivera, que se ha quedado muy descolocado con las imágenes, no ha querido seguir con la llamada y zanjar así el tema.

Kiko Rivera asegura que cuenta con el apoyo de su mujer, sus amigos y los médicos para volver al mundo de la noche #vivalavida228 https://t.co/un6NaODswB — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) September 15, 2019

Un nuevo frente que supone otro distanciamiento entre los hijos de la tonadillera. Por el momento, Isabel Pantoja no se ha pronunciado al respecto en ninguno de los temas, pero por la crispación que está generando, seguro que intervendrá para terminar con la polémica lo antes posible.

Isa Pantoja, por su parte, ha guardado silencio ante las críticas palabras de su hermano sobre su canción y tampoco se ha pronunciado sobre el desencuentro con su pareja.