La pregunta que María Teresa Campos se niega a responer sobre Isabel Gemio: "No vengo a eso"

María Teresa Campos ha sido entrevistada este sábado en 'Vida la vida', el programa de Telecinco presentado por Emma García. Pero lejos del tono distendido que prometía el encuentro, los primeros minutos han sido de tensión. Y es que, aunque su entrada en plató ha sido cariñosa, con las hijas de María Teresa Campos y su nieta presentes, el primer cebo no le ha gustado a la veterana periodista. Ver a Isabel Gemio ligada a su nombre ha tensado a María Teresa, que rápidamente ha cortado el tema.

Lo cierto es que tras las manifestaciones de la periodista extremeña en sus redes sociales, explicando que lo último quería era molestar a Teresa con su entrevista, se esperaba con gran expectación la respuesta de esta última.

Las Campos pasan a buscar a María Teresa, que ya está lista para su próxima entrevista. Este sábado a las 16:00h, en #VivaLaVida con Emma García https://t.co/R4tzvpzrGh — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 21, 2021

''Ya se ha hablado lo suficiente. No hay que linchar a una persona. Yo no he venido a eso aquí, Emma. No ha matado a nadie, ha sido demasiado exagerado todo lo que se ha dicho. Se dicen cosas que no son. Todo esto porque se venden las cosas de una forma que... Todo ha sido ha sido excesivo'', ha dicho María Teresa.

Emma García ha aseguraro que al ver la entrevista se quedó boquiabierta, pero María Teresa ha adoptado una actitud defensiva, se ha cruzado de brazos y ha anunciado que ella no venía al programa a hablar de este tema. ''Sí ha sido gordo, María Teresa, ¿quieres zanjarlo ya? Pues vamos'', le ha dicho Emma García. ''Lo quería dejar para después, pero vamos ya'', ha reiterado la presentadora del programa, imponiéndose a la veterana comunicadora, que ya comenzaba a echar balones fuera.

María Teresa Campos: "No vamos a sacar los trapos sucios de unos y otros"

Otro momento tenso de la tarde ha sido cuando, durante la entrevista, se ha recordado el momento en el que Jorge Javier Vázquez dijo que "Carmen Borrego se había cargado los últimos años de carrera profesional de su madre". Respecto a esto, Teresa se ha mostrado molesta: "Yo creo que ya está bien, no vamos air sacando los trapos sucios de unos y de otros. Podríamos ir con algo más amable", ha dicho al respecto.

La presentadora ha dicho que no se sintió orgullosa de aquella entrevista, pero tampoco culpable: "La gente se equivoca y la grandeza está en saber rectificar".

Las dos hijas de María Teresa y su nieta han estado presentes en plató durante la entrevista. La presentadora ha hecho un repaso por su trayectoria profesional y ha desvelado algún secreto familiar. La matriarca ha asegurado que Terelu "le riñe mucho".