La postura de Mercedes Milá sobre los mensajes de Bosé: "Tengo que ser buena con él"

Miguel Bosé ha protagonizado episodios de lo más polémicos en referencia a la existencia del coronavirus, una vacuna contra el mismo e incluso sobre el uso de las mascarillas. Sus comportamientos y declaraciones han levantado muchas ampollas, desde apoyar la manifestación en contra de las mascarillas hasta finalmente admitir que “el bicho sí existe”, aunque rebajando su importancia.

Hay quienes se han mostrado a favor de sus declaraciones. Sin embargo, han sido otros muchos quienes lo han hecho en contra. Y precisamente una de las que se ha pronunciado sobre la polémica ha sido Mercedes Milá.

Ha sido durante el FesTVal de Vitoria, donde ha presentado la tercera temporada de su serie, 'Scott y Milá'.

La mítica presentadora de Gran Hermano ha querido postularse en favor de la libertad de Bosé para expresarse libremente, aunque admite que no esta de acuerdo con sus ideas: “Tengo que ser buena con él. Puedo decir simplemente que me ha extrañado enormemente la agresividad con la que ha entrado en este terreno. Respeto su postura, pero me parece que su fama le obliga a matizar frente a una pandemia como la que sufrimos” ha afirmado la presentadora.

Sin embargo, también ha confesado su extrañeza al descubrir que sus mensajes “han ido variando”. Aunque en el fondo es algo positivo, pues mostraba “menos agresividad que al principio”.

“Me cuesta mucho hablar de Miguel sin estar de acuerdo con él, porque siempre estoy de acuerdo con él. Pero en esta ocasión no”, ha sentenciado.

Unas palabra que llegan después de que Miguel Bosé cerrara voluntariamente sus cuentas en redes sociales. Algo que, en un principió, se pensó que sería una expulsión por parte de las propias plataformas por la difusión de sus vídeos y contenidos acerca de la crisis sanitaria.

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales", explicó en un comunicado la agencia que representa a Bosé.